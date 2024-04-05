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睽違2年 美中軍事官員恢復對話

道指反彈逾300點 仍創今年來最糟單周走勢

睽違2年 美中軍事官員恢復對話…避免意外與溝通不良

記者張文馨／華盛頓即時報導
（路透）
（路透）

美中軍事互動再添一筆。五角大廈5日發布新聞稿指出，美中軍事官員本周在夏威夷舉行工作層級會談，討論美中在海上及空中遭遇時，確保雙方能安全並專業地執行任務。

新聞稿指出，美中軍事官員在檀香山舉行2天的會談，代表著自2021年12月以來，海上軍事磋商協議 （MMCA）會議再次舉行；參與的美方代表包含美軍印太司令部、太平洋艦隊，與太平洋空軍，最資深的官員是印太司令部東北亞政策主任法蘭西斯（Ian Francis）。

法蘭西斯表示，期待未來能持續針對「捍衛美軍在區域安全執行任務」一事與中方討論；美國會繼續在印太區域國際法允許範圍內，安全且專業地執行任務，美國嚴肅看待這項責任。

此外，法蘭西斯表示，與解放軍等印太區域內軍方能公開、直接且清楚的溝通，對避免意外事件與溝通不良來說至關重要。

五角大廈去年數度公布解放軍在南海危險攔截美軍的畫面，一名資深官員表示，過去幾個月來，解放軍減少了不安全的行為，但美國仍持續關切中方在南海針對菲律賓的危險及非法行動。

北京2022年不滿時任美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣，宣布切斷對美軍事溝通管道，美國總統拜登與中國國家主席習近平去年11月在舊金山達成「恢復雙邊軍事溝通管道」的共識。

美國參謀首長聯席會議主席布朗（CQ Brown Jr.）去年底和中共中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立通視訊電話。

美國國防部負責中國、台灣與蒙古事務的副助理部長切斯（Michael Chase）今年1月在五角大廈會晤中華人民共和國中央軍事委員會國際軍事合作辦公室副主任宋延超，展開第17次美中國防政策協調會談。

各工作層級互動持續進行，白宮資深官員本周在談論拜習通話時，再次表達期望美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）能盡快與中國國防部長董軍直接對話。

五角大廈 國防部 解放軍

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