面對中國產能過剩 葉倫：不排除為美國新產業提供更多保護

美國財長葉倫正前往中國進行訪問。（路透）

美國財長葉倫 周三（3日）表示，不排除採取更多措施保護美國乾淨能源產業免受中國過剩投資 和產能的影響，但她拒絕透露是否會在與中國官員的會談中提出課徵新關稅的可能性。

葉倫預定4日訪問中國，在她第二趟訪華途中，飛機停在阿拉斯加加油時，她向記者表示，拜登政府培育美國電動車 、電動車電池、太陽能板和其他關鍵產品供應鏈的想法是認真的。

當被問及她是否會在與中國同層級官員的會談中提出新的貿易壁壘威脅時，葉倫表示：「我們正在為其中一些產業提供租稅補貼，我不想排除我們保護這些產業的其他可能方式。」她沒有具體說明這些措施是否包括關稅。

葉倫說：「但我認為，不僅僅是美國，包括墨西哥、歐洲和日本在內的許多國家都感受到了中國對這些產業的大規模投資所帶來的巨大壓力。」

葉倫將赴中國南方製造業和出口重鎮廣州以及首都北京進行近一周的訪問，期間她打算提出美國對中國龐大且不斷成長的過剩製造業產能感到擔憂，尤其是擔憂新能源產品方面。

葉倫說：「我們正試圖培育太陽能電池、電動車電池和電動車產業。這些領域實際上都是中國大量投資造成產能過剩的領域」。

美國財政部表示，葉倫將會見的中國官員包括中國國務院副總理何立峰、廣東省省長王偉中以及在中國的美國企業高層主管。葉倫將親自聽取促使美國公司限制在華投資的商業環境挑戰。

這趟是葉倫出任財長後第二次訪問中國。她曾於2023年7月訪問過北京，目的是在多年的冷淡關係後重建兩國的經濟關係。

她出發的前一天，美國總統拜登和中國國家主席習近平自去年11月以來首次直接通話，台灣緊張局勢和美國對中國的國家安全技術限制成為此次會談的焦點。

葉倫與何立峰的上一次會晤是在去年11月舊金山亞太經合組織（APEC）峰會前夕，拜登在那次峰會上與習近平會晤。

她與何立峰的會晤促成了美國財政部官員與中國財政部和央行官員之間的一系列會晤，雙方就一系列經濟話題交換了意見，其中包括中國房地產行業困境。但由於這些討論並非正式談判，因此未導致任何政策轉變。