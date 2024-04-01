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紐時：中國網軍假扮川粉攻擊拜登 北京干預手法變

中央社華盛頓1日綜合外電報導
紐約時報報導，近來有中國網軍的社群帳號偽裝成前總統川普的支持者，試圖影響大選。圖為2017年川普訪北京。(路透)
紐約時報報導，近來有中國網軍的社群帳號偽裝成前總統川普的支持者，試圖影響大選。圖為2017年川普訪北京。(路透)

研究人員和美國官員指出，近來有中國網軍的社群帳號偽裝成前總統川普的支持者，在11月總統大選前散布陰謀論、製造社會分化，並且攻擊現任總統拜登

「紐約時報」（The New York Times）報導，這波假帳號操作顯示，在影響美國政局方面，北京的手法可能已有轉變，更願意鎖定攻擊特定候選人及政黨，連拜登（Joe Biden）也淪為箭靶。

儘管美國與中國最近努力讓彼此緊張關係降溫，但中國仍似乎正在嘗試利用美國民主黨人與共和黨人之間的分歧，來暗中破壞拜登政府的政策。這與2016年美國總統大選前，俄羅斯在美國的干預活動如出一轍。

有些中國帳號偽裝成狂熱的川普（Donald Trump）粉絲。例如在社群媒體平台X上有個帳號自稱是「一位父親、丈夫及兒子」，且「一路支持『讓美國再次偉大』！！ 」「讓美國再次偉大」（MAGA，Make America Great Again）是川普8年前當選總統及一路以來的口號。

這類帳號嘲諷拜登的年紀，發表拜登身穿囚服的假照片或聲稱拜登是崇拜撒旦的戀童癖者，同時宣傳川普的MAGA口號。

英國非營利研究組織「戰略對話研究所」（Institute for Strategic Dialogue）發現到這一小群冒充川普支持者的假帳號。其資深分析家湯瑪斯（Elise Thomas）說：「我以前從未見過類似的情況。」

湯瑪斯和其他研究人員把這種新活動，與一個和中國政府有關且經營已久的假帳號網絡串聯在一起，這個網絡又被稱為「垃圾偽軍」（Spamouflage）。

研究人員發現的帳號當中，有幾個先前都用中文發表支持北京的內容，但最近幾個月再度活躍，卻是以英文發文並偽裝成道地的美國人。

另一項由華盛頓研究組織「捍衛民主基金會」（Foundation for Defense of Democracies）執行的研究計畫，發現170個在臉書（Facebook）散播反美訊息和攻擊拜登的假粉專及假帳號。

與以往中國試圖影響美國輿論的行動相比，這波操作已更成功吸引社群媒體真人用戶的注意，並使研究人員更難分辨真假。

儘管研究人員表示，這波中國網軍行動的整體政治傾向仍不明。但紐時指出，這令人懷疑北京可能正在盤算，川普重返白宮或許比拜登連任對中國更有利，即便川普有時會發表對中國有敵意的言論。

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