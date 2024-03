巴基斯坦海軍航空站遭恐攻5死 目的是反對中國投資

巴基斯坦希狄克海軍航空站(PNS Siddique)昨晚遭到攻擊,有5名戰鬥人員喪生,俾路支解放軍 (BLA)聲稱犯案,原因是反對中國在俾路支省(Balochistan)投資。

希狄克海軍航空站位於俾路支省的圖巴特市(Turbat),據報駐有中國無人機。

巴基斯坦三軍公共關係處(ISPR)今天發布聲明說,4名「恐怖分子」昨晚攻擊希狄克海軍航空站,在軍方的迅速反擊之下,4人全被擊斃,但也有一名士兵陣亡。

聲明說,安全部隊正在清查周邊地區,以確認是否有殘餘恐怖分子。

#BREAKING: Baloch Liberation Army Majeed Brigade’s attack on Pakistan Navy’s second largest airbase PNS Siddique in Turbat of Balochistan has continued for last almost six hours. BLA claims to have eliminated over a dozen Pakistan Navy personnel. More details are awaited. pic.twitter.com/ytFn5XO3J7