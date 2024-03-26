我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴基斯坦海軍航空站遭恐攻5死 目的是反對中國投資

中國工程師車隊遭巴基斯坦炸彈客攻擊 5中國人亡

巴基斯坦海軍航空站遭恐攻5死 目的是反對中國投資

中央社新德里26日專電
巴基斯坦總理夏巴茲．夏立夫。(路透)
巴基斯坦總理夏巴茲．夏立夫。(路透)

巴基斯坦希狄克海軍航空站（PNS Siddique）昨晚遭到攻擊，有5名戰鬥人員喪生，俾路支解放軍（BLA）聲稱犯案，原因是反對中國在俾路支省（Balochistan）投資。

希狄克海軍航空站位於俾路支省的圖巴特市（Turbat），據報駐有中國無人機。

巴基斯坦三軍公共關係處（ISPR）今天發布聲明說，4名「恐怖分子」昨晚攻擊希狄克海軍航空站，在軍方的迅速反擊之下，4人全被擊斃，但也有一名士兵陣亡。

聲明說，安全部隊正在清查周邊地區，以確認是否有殘餘恐怖分子。

巴基斯坦總理夏巴茲．夏立夫（Shehbaz Sharif）感謝安全部隊的迅速反應，將損害減至最輕。

另一方面，俾路支解放軍聲稱為昨的攻擊事件負責，以抗議中國資金進入俾路支省。

這是俾路支解放軍在過去15周內的第2次犯案。

3月20日，8名武裝分子企圖攻入瓜達爾港務局（Gwadar Port Authority），被巴基斯坦的安全部隊擊斃；俾路支解放軍事後宣布為事件負責。

瓜達爾港濱臨阿拉伯海（Arabian Sea），現由中國企業管理。

俾路支省礦產豐富，是中國「一帶一路」計畫與中巴經濟走廊的重要一環。

俾路支解放軍活躍在巴基斯坦和阿富汗一帶，尋求透過武力爭取俾路支人的民族自決與獨立。他們指控巴基斯坦政府開發俾路支省天然資源，卻未讓俾路支省受惠。

中國被俾路支解放軍視為剝削俾路支省天然資源的共犯，因此與中國相關的工程或工程人員也不時成為攻擊目標。

影片來源：YouTube The Economic Times

解放軍 一帶一路 阿富汗

上一則

財富管理專家籲投資人小心：川普社群平台絕對不值90億

延伸閱讀

中國工程師車隊遭巴基斯坦炸彈客攻擊 5中籍1當地駕駛亡

中國工程師車隊遭巴基斯坦炸彈客攻擊 5中籍1當地駕駛亡
明目張膽地炫耀？莫斯科恐攻4嫌遭刑求 學者解讀普亭背後釋出訊息

明目張膽地炫耀？莫斯科恐攻4嫌遭刑求 學者解讀普亭背後釋出訊息
巴爾的摩大橋坍塌多人失蹤 州長宣布進入緊急狀態 官員稱非恐攻

巴爾的摩大橋坍塌多人失蹤 州長宣布進入緊急狀態 官員稱非恐攻
何衛東「打擊虛假作戰能力」疑被封 分析：證實中軍力灌水

何衛東「打擊虛假作戰能力」疑被封 分析：證實中軍力灌水

熱門新聞

英國凱特王妃（Catherine, Princess of Wales）透過BBC預錄的影片表示自己確診癌症。（取自BBC官網）

凱特王妃：我確診罹癌 正接受化療…盼尊重隱私

2024-03-22 14:20
來自中國比亞迪的「仰望」U8型混動車，2月在日內瓦國際車展上大放異采。(美聯社)

電動車賣不動…油電混合車在美「銷量翻倍」

2024-03-21 15:55
受害房東維特爾斯是俄羅斯裔移民，根據社群平台上的自我介紹，她生前從事市場營銷方面的工作。(LikedIn)

紐約女房東遇租霸 頭遭重擊死 屍丟衣櫃 2嫌逃逸

2024-03-22 02:29
不交租的房客好不容易被趕走了，房子卻已被大肆破壞。(吳業德提供)

租霸橫行／華人十年房東夢 因租霸終結…賣房後「終能睡好覺」

2024-03-25 02:28
今年2月威廉王子（左）沒有出席教父、希臘末代國王康斯坦丁的追悼會，外界都不清楚原因，現推測應該就是得知凱特罹癌。（路透）

缺席教父追悼會 威廉第一時間知道凱特罹癌？

2024-03-23 02:28
許多享受Medicaid福利的老人過世後，家屬會收到州政府的帳單，向他們追討醫療費用。(美聯社)

Medicaid追討死者數萬債務 子女被迫賣遺產房

2024-03-18 12:40

超人氣

更多 >
4生肖3月底春來發橫財 屬豬低調點、這類人爆桃花

4生肖3月底春來發橫財 屬豬低調點、這類人爆桃花
「新九品芝麻官」才翻車… 吳啟華新片又扮「方唐鏡」 網酸：很缺錢嗎

「新九品芝麻官」才翻車… 吳啟華新片又扮「方唐鏡」 網酸：很缺錢嗎
加州男子光天化日生吃人腿 啃到見骨 路人實拍

加州男子光天化日生吃人腿 啃到見骨 路人實拍
巴爾的摩大橋倒塌 遭貨船撞上 多部車跌落水中

巴爾的摩大橋倒塌 遭貨船撞上 多部車跌落水中
海外過退休生活 小心5個隱藏費用

海外過退休生活 小心5個隱藏費用