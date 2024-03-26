巴基斯坦海軍航空站遭恐攻5死 目的是反對中國投資

巴基斯坦總理夏巴茲．夏立夫。(路透)

巴基斯坦希狄克海軍航空站（PNS Siddique）昨晚遭到攻擊，有5名戰鬥人員喪生，俾路支解放軍 （BLA）聲稱犯案，原因是反對中國在俾路支省（Balochistan）投資。

希狄克海軍航空站位於俾路支省的圖巴特市（Turbat），據報駐有中國無人機。

巴基斯坦三軍公共關係處（ISPR）今天發布聲明說，4名「恐怖分子」昨晚攻擊希狄克海軍航空站，在軍方的迅速反擊之下，4人全被擊斃，但也有一名士兵陣亡。

聲明說，安全部隊正在清查周邊地區，以確認是否有殘餘恐怖分子。

#BREAKING: Baloch Liberation Army Majeed Brigade’s attack on Pakistan Navy’s second largest airbase PNS Siddique in Turbat of Balochistan has continued for last almost six hours. BLA claims to have eliminated over a dozen Pakistan Navy personnel. More details are awaited. pic.twitter.com/ytFn5XO3J7 — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) March 25, 2024

巴基斯坦總理夏巴茲．夏立夫（Shehbaz Sharif）感謝安全部隊的迅速反應，將損害減至最輕。

另一方面，俾路支解放軍聲稱為昨的攻擊事件負責，以抗議中國資金進入俾路支省。

這是俾路支解放軍在過去15周內的第2次犯案。

3月20日，8名武裝分子企圖攻入瓜達爾港務局（Gwadar Port Authority），被巴基斯坦的安全部隊擊斃；俾路支解放軍事後宣布為事件負責。

瓜達爾港濱臨阿拉伯海（Arabian Sea），現由中國企業管理。

俾路支省礦產豐富，是中國「一帶一路 」計畫與中巴經濟走廊的重要一環。

俾路支解放軍活躍在巴基斯坦和阿富汗 一帶，尋求透過武力爭取俾路支人的民族自決與獨立。他們指控巴基斯坦政府開發俾路支省天然資源，卻未讓俾路支省受惠。

中國被俾路支解放軍視為剝削俾路支省天然資源的共犯，因此與中國相關的工程或工程人員也不時成為攻擊目標。

影片來源：YouTube The Economic Times