蘋果為何壟斷？ iPhone限制用戶發簡訊、試用App、行動支付

蘋果手機的無接觸支付只限內建的Apple Pay可以使用，其他的支付應用程式都不能相容。（路透）

聯邦政府指控蘋果反壟斷，指蘋果對iPhone 設下限制，包括選擇應用程式、發簡訊、使用手機行動支付以及無縫使用Garmin或三星智慧手表等等，安全性和功能性都受到影響。

儘管蘋果曾表示，此類限制可以保護用戶安全和隱私。但政府表示，蘋果的限制侷限用戶選擇，蘋果是在犧牲公眾利益，好讓自己變得更富有。

iPhone手機用戶，應該都有機會體會以下種種限制：

無法發送安全的iMessage給安卓 (Android)手機

用iPhone向安卓手機發簡訊時，各家電話公司都會收到該簡訊副本，這些簡訊面對駭客的安全性較差。若將影片簡訊發給安卓手機友人，他們可能會發現影片被壓縮或出現亂碼。你也不會收到對方已讀簡訊的顯示。使用Windows PC電腦時，也無法像在Mac電腦那樣輕鬆閱讀iMessage聊天紀錄。

據司法部 訴訟，蘋果高層2016年向其執行長庫克(Tim Cook)轉發電郵指稱，讓iPhone和安卓手機用戶更易互發簡訊，「對我們弊大於利」。

iPhone用戶無法試用一些可能有用的應用程式

司法部表示，蘋果決定在應用程式內封鎖此類應用程序，阻止其用戶嘗試潛在創新產品。幾年前，Xbox曾製作類似Candy Crush或「魔獸世界」的iPhone應用程式，但蘋果從未讓其用戶試用。iPhone用戶通常必須單獨下載各遊戲應用程式並付費。

iPhone用戶無法使用Apple Pay以外的任何零接觸支付服務

iPhone零接觸支付技術，保護了手機安全，但蘋果限制只能透過Apple Pay服務來進行所有零接觸支付，而且每次都會收取費用。用戶無法使用PayPal、Cash應用程式、Venmo或其他支付服務來付款。

司法部在訴訟中表示，蘋果「行使智慧型手機壟斷地位」，阻止金融公司為iPhone用戶開發更好的支付產品和服務。

歐盟最近通過法律迫使蘋果允許其他零接觸支付功能。PayPal已告訴它的投資人，它計畫在iPhone提供零接觸支付功能。