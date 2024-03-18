陳情被大法官否決 川普前官員納瓦羅將入獄

川普在總統任內的經濟顧問納瓦羅，始終不肯配合調查，將在近期內入獄，成為川普的前高階幕僚首位入獄者。（美聯社）

川普 政府的貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)去年因拒絕配合2021年1月6日國會大廈暴亂事件調查，既不提供相關文件，也未理會出庭作證傳票 ，被判藐視國會罪名，納瓦羅對此提出上訴，而首席大法官羅伯茲 (John G. Roberts Jr.)決定不會因上訴程序延後納瓦羅的監禁日期，命令他須於19日下午到邁阿密監獄報到開始服刑，成為首位因試圖推翻2020年大選而入獄的川普顧問。

國會山莊報(The Hill)報導，納瓦羅曾誓言上訴，聲稱不配合調查是因為川普動用行政特權准許他的所作所為。聯邦地區法院法官梅塔(Amit Mehta)今年1月禁止納瓦羅以此陳述辯護，因為納瓦羅無法證明川普動用特權准許他藐視國會。梅塔也拒絕納瓦羅在上訴期間出獄，認為他的上訴沒有提出「實質法律問題」，因此不應外釋。

納瓦羅的律師群向最高法院提出暫緩監禁納瓦羅請求，辯稱在美國歷史上，頭一次有位高階總統顧問因在國會傳票上主張行政特權而被判藐視國會罪。辯護律師聲稱，納瓦羅在宣判期間告訴法官他「誠實地相信」川普有援引行政特權，而梅塔的決定「削弱」了他們的辯護。

此案雖非羅伯茲所審，但華盛頓特區巡迴上訴法院的緊急事務由他處裡，也就是納瓦羅避免入獄的請求。這也是羅伯茲10年來首次發表未由全體法院審議、書面解釋某案件裁決的「法庭外意見」。

羅伯茲寫道：「本請求重點在申請人彼得·納瓦羅是否履行根據保釋改革法案(Bail Reform)、確立他獲得救濟權的責任。」並引用梅塔法官禁止納瓦羅有關川普動用特權的陳述，稱「我認為沒有理由不同意(梅塔法官之判決)，這與他就案情懸而未決的上訴不同。」

前川普白宮顧問巴農(Steve Bannon)去年也因兩項藐視國會罪被定罪，同樣被判四個月監禁，但另位法官表示他在上訴期間可以保持自由。