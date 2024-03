普亭連任總統 國務院：俄羅斯選舉極不民主

俄羅斯 現任總統普亭 在缺乏激烈競爭的大選中取得壓倒性勝利,再贏得6年任期,國務院發言人巴特爾今天則批評俄國 選舉「極不民主」,還說不會祝賀普亭勝選。

當被問到普亭(Vladimir Putin)連任俄國總統一事,國務院發言人巴特爾(Vedant Patel)告訴記者:「這是極不民主的過程。」

巴特爾還被詢問,美國是否會拒絕承認俄羅斯大選結果,他回答:「我認為可以確信地說,美國肯定不會發賀電。」

巴特爾說道:「他很可能會繼續擔任俄羅斯總統,但這並不能成為他實施獨裁統治的藉口。」

俄國官方結果顯示,在3月15日至17日為期3天的投票中,71歲的普亭拿下超過7600萬張選票,以8成多的得票率壓倒性勝出。

普亭今天則出席俄國首都莫斯科紅場(Red Square)舉辦的一場音樂會,慶祝克里米亞半島(Crimean Peninsula)「回歸」俄羅斯10周年。

普亭表示:「我們將攜手前進,這會使我們變得更為強大…俄羅斯萬歲!」他更誇耀在俄國軍隊占領的烏克蘭地區已建造新鐵路。

The Russian people deserve a free and fair election and the ability to choose among a group of candidates representing a diverse set of views. This weekend’s election occurred in an environment of intense repression and imprisonment. pic.twitter.com/f7eRWzsHju