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普亭連任總統 國務院：俄羅斯選舉極不民主

中央社華盛頓18日綜合外電報導
國務院發言人巴特爾批評俄國選舉「極不民主」，還說不會祝賀普亭勝選。(取自X@StateDeputySpox)
國務院發言人巴特爾批評俄國選舉「極不民主」，還說不會祝賀普亭勝選。(取自X@StateDeputySpox)

俄羅斯現任總統普亭在缺乏激烈競爭的大選中取得壓倒性勝利，再贏得6年任期，國務院發言人巴特爾今天則批評俄國選舉「極不民主」，還說不會祝賀普亭勝選。

當被問到普亭（Vladimir Putin）連任俄國總統一事，國務院發言人巴特爾（Vedant Patel）告訴記者：「這是極不民主的過程。」

巴特爾還被詢問，美國是否會拒絕承認俄羅斯大選結果，他回答：「我認為可以確信地說，美國肯定不會發賀電。」

巴特爾說道：「他很可能會繼續擔任俄羅斯總統，但這並不能成為他實施獨裁統治的藉口。」

俄國官方結果顯示，在3月15日至17日為期3天的投票中，71歲的普亭拿下超過7600萬張選票，以8成多的得票率壓倒性勝出。

普亭今天則出席俄國首都莫斯科紅場（Red Square）舉辦的一場音樂會，慶祝克里米亞半島（Crimean Peninsula）「回歸」俄羅斯10周年。

普亭表示：「我們將攜手前進，這會使我們變得更為強大…俄羅斯萬歲！」他更誇耀在俄國軍隊占領的烏克蘭地區已建造新鐵路。

普亭 俄羅斯 俄國

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