拜登再與內唐亞胡通話 商討加薩情勢及援助措施

拜登總統（左）與以色列總理內唐亞胡為加薩情勢再通話。（美聯社）

白宮宣布，拜登 總統今天跟以色列 總理內唐亞胡進行通話，兩人商討加薩 走廊（Gaza Strip）南部城市拉法（Rafah）的情勢，以及加強援助加薩走廊的措施。

白宮指出：「拜登（Joe Biden）總統跟以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）通話，商討了以色列和加薩走廊的最新局勢發展，包括拉法的情勢，以及對加薩走廊加強人道援助的措施。」

路透報導，這是拜登與內唐亞胡從今年2月15日以來的首次通話。

巴勒斯坦伊斯蘭組織哈瑪斯（Hamas）去年10月7日襲擊以色列南部後，以色列軍隊向哈瑪斯治下的加薩走廊發動攻勢，但內唐亞胡對於以哈戰爭的處理方式，使以色列與最堅定盟邦美國之間的關係處於緊張。

美國聯邦參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）14日在參院發表談話，呼籲以色列重新舉行大選，嚴厲批評內唐亞胡是和平的絆腳石。

拜登15日更表示，舒默的談話呼應許多美國人的擔憂，還說他「講得好」。

內唐亞胡昨天則告訴有線電視新聞網（CNN），舒默敦促以色列改選的言論「完全不恰當」。