俄初步計票普亭得票88% 澤倫斯基批權慾薰心獨裁者

烏克蘭總統澤倫斯基(前)批評普亭是權慾薰心的「獨裁者」。(美聯社)

俄羅斯 總統選舉今天結束，官方公布初步計票結果顯示，總統普亭 獲88%選票。普亭看起來將再獲6年任期，烏克蘭總統澤倫斯基 批評他是權慾薰心的「獨裁者」。

美聯社和法新社報導，俄羅斯中央選舉委員會（Central Election Commission）主席潘菲洛瓦（Ella Pamfilova）於24.4%選票完成計票時在國家電視台的簡報中表示，普亭（Vladimir Putin）囊括87.97%選票。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在社群媒體上貼文指出：「世上每個人都清楚，歷史上時有所聞的這種人不過就是渴望權力，為了永遠統治而無所不用其極。」

「為了延長個人權力，他將無惡不做。」

俄羅斯國營的全俄羅斯民調研究中心（VTsIOM）稍早公布出口民調顯示，普亭將以87%得票率連任成功後，波蘭隨即斥這場選舉為「不合法」。

波蘭外交部在聲明中指出：「俄羅斯總統選舉不合法、不自由而且不公平。」

聲明強調，這場選舉在「嚴酷打壓下」舉行，並且在遭占烏克蘭領土上進行，違反國際法。