中國可能利用對俄制裁 擴張國際鈾市場版圖

英國一項研究指出，美國有必要衡量在濃縮鈾供應鏈，從依賴俄羅斯轉而依賴中國的風險。(路透)

英國一項研究指出，儘管歐美試圖降低在核產業供應鏈 對俄羅斯 的依賴，俄羅斯不僅依然在市場上保有優勢，且有跡象顯示，中國有野心利用各國對俄製產品的進口限制，擴張自己的國際市場版圖。

考量俄羅斯核產業在侵略戰爭及軍工業供應鏈扮演要角，並為莫斯科當局創造可觀收入，研究呼籲，各國有必要對俄羅斯相關企業及其產品和服務，聯合施加更嚴格的進口限制與制裁。

此外，為降低對俄依賴，各國宜強化自身或盟友夥伴的濃縮鈾和核燃料生產能力。歐盟至今未對俄羅斯國營核子企業Rosatom實施任何制裁，也反映歐洲的依賴困境。

與此同時，報告示警，各國應避免轉而依賴中國。

英國智庫「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）近日發表報告，分析俄產濃縮鈾的國際貿易現況與趨勢。

根據報告，Rosatom依然是全球濃縮鈾最大供應源。聯合國商品貿易統計數據庫（UN Comtrade）及其他資料庫顯示，世界各國在2021年估計自俄羅斯進口價值約12億9000萬美元的濃縮鈾，2022年和2023年的進口數字則分別為20億3000萬美元、27億美元，呈上升趨勢。

世界核能協會（WNA）去年9月發布的國際核燃料市場最新報告指出，俄羅斯掌握全球近半濃縮鈾產能。

國際鈾濃縮服務幾乎由4大企業壟斷：Rosatom、中國核工業集團（CNNC）、總部位於法國的歐安諾（Orano），以及英國－荷蘭－德國 集團尤藍可（Urenco）。核燃料生產同樣由少數企業掌握。

這樣的市場現實讓俄方敢揚言限制濃縮鈾出口。部分專家評估，一旦俄羅斯中斷供應，即便是美國，也可能在確保核能設施持續正常運轉面臨挑戰。

不過，俄羅斯2022年2月全面侵略烏克蘭後，部分西方國家及其盟友夥伴開始採取有限措施，試圖限縮俄羅斯核產業營收，例如英、美制裁Rosatom部分高層，英國於2022年7月對進口自俄羅斯的放射性化學元素和同位素新課徵35%關稅。

報告指出，因應新情勢，俄羅斯可透過「出口移轉」策略，尋求維持、甚至擴大濃縮鈾出口額。

所謂的移轉策略指的是Rosatom等企業可將濃縮鈾出口至仍願意交易的國家，用於滿足該國國內核能設施需求；進口國接著可以向其他國家出口自己生產的濃縮鈾，利用相關國家有意降低對俄依賴、避免資助俄羅斯戰爭機器，順勢搶占市場。

類似策略已可見於俄羅斯如何因應原油出口受限制。舉例而言，德國2023年擴大進口來自印度的成品油，而早在2022年，印度即躍升為俄羅斯原油主要進口國之一。

RUSI報告指出，若這類國際貿易模式有助規避制裁，俄羅斯自然有動機對核產品出口比照辦理。

根據工程服務顧問公司IBR去年10月的報告，有跡象顯示，Rosatom已開始採取這樣的策略，並在法國和中國取得可觀成果。IBR由一群前蘇聯核子專家於1991年成立。

IBR分析，中、法的俄羅斯濃縮鈾進口量自2022年起大幅增加。同時，法國計畫擴大對美出口濃縮鈾，而中國原子能工業有限公司（CNEIC）已與南韓「水電與核電公司」（Korea Hydro & Nuclear Power, KHNP）簽訂2026至2031年的供應合約。

根據RUSI的報告，中國官方貿易數據顯示，中國2020年進口約44噸俄羅斯濃縮鈾，2021年進口0噸，2022年則暴增至685噸，達2011年以來最高。2023年，中國進口467噸俄羅斯濃縮鈾，雖明顯少於2022年，仍較過去許多年的進口量大。

除了用於提升國內「安全庫存量」、滿足持續增長的核能設施需求，報告指出，中國增加進口濃縮鈾的原因可能還包括發展本國出口。

儘管在2022年，中國僅出口97噸濃縮鈾，與2021年的95噸相差不大，且明顯低於過去特定幾年的出口量，來到2023年，中國的濃縮鈾出口量較2021年激增288%，達368噸。

報告分析，2023年中國濃縮鈾出口激增，主要得歸功於美國市場。2019至2021年，美、中官方貿易資料皆未見中國對美出口濃縮鈾的紀錄，但在2023年，據中方統計，中國對美出口175噸，相當於較2015至2022年這8年期間中國對美濃縮鈾出口總額增長5%。若採用美方數據，則2023年美國的中國濃縮鈾進口量更高達293噸。

目前還無法確定來自中國的濃縮鈾最終在美國的流通路徑。RUSI報告提到，儘管中國濃縮鈾在美國濃縮鈾進口總量的占比依然不大，2023年的進口量暴增，原因仍值得探究。

此外，美國相關單位有必要衡量在濃縮鈾供應鏈，從依賴俄羅斯轉而依賴中國的風險。

根據報告，中國顯然有興趣利用俄烏戰爭的「機會之窗」，在各國核產業供應鏈尋求取代俄羅斯的地位，且手段之一即為擴大進口俄羅斯相關產品，實質上是為俄羅斯規避制裁「開後門」。