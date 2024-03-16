馬克宏擬5月巴黎接待習近平 要討論這些問題

彭博新聞報導，法國總統馬克宏（右）計畫在今年5月於巴黎招待來訪的大陸國家主席習近平（左）。圖為2023年4月雙方在中國會晤。（新華社）

彭博新聞報導，法國總統馬克宏 （Emmanuel Macron）計畫在今年5月於巴黎招待來訪的大陸國家主席習近平 ，雙方屆時可能討論貿易問題與俄烏戰爭。

知情人士透露，習近平訪法將是中法慶祝建交60週年的重大活動安排。法國政府初步排定在5月迎接來訪的習近平，但確切安排仍可能有所變動。

馬克宏辦公室發言人拒絕證實此事；大陸外交部未回覆置評請求。

習近平與馬克宏曾在今年1月27日中法建交60週年紀念日互致賀電。習近平表示自己高度重視中法關係發展，願將中法全面戰略夥伴關係打造得更加牢固和富有活力。馬克宏則說，今年將是法中合作更進一步的一年；當今世界面臨前所未有危機，法中、歐中更需要攜手前行。

報導指出，雖然習近平此訪旨在慶祝中法情誼，但兩國關係近日籠罩在貿易爭端和地緣政治分歧的陰影之下。大陸在俄烏戰爭爆發後仍支持俄羅斯總統普丁引來歐盟抗議。歐盟也表明不會將貿易和安全問題分開。

此外，歐盟去年對大陸電動車 展開反補貼調查，且法國政府去年底將大陸生產的電動車排除在購買補助之外，遭北京批評是歧視和保護主義的行為。

大陸今年初宣布對原產於歐盟的進口相關白蘭地進行反傾銷調查，由於相關產品主要來源國為法國，這項調查被認為是為了報復法國所主導的電動車反補貼調查。

消息人士指出，馬克宏將在招待習近平期間，堅稱法國的電動車補助措施並非針對中國，此外，馬克宏也將強調與中國對話是法國的外交政策重要組成部分。

這場中法元首峰會另一大重點就是俄烏戰爭，報導指出，馬克宏最高外交政策顧問伯納（Emmanuel Bonne）一直與大陸外長王毅在此議題上緊密聯繫。北京去年曾表示，中法雙方就烏克蘭問題協調了各自立場，同意為開啟政治解決進程不斷積累和創造條件。

值得一提的是，馬克宏去年4月曾到訪中國大陸，是疫後首位到訪大陸的歐洲國家元首，受到習近平熱情款待。馬克宏返國受訪時稱「歐洲不應捲入台海問題」，言論引發國際譁然。