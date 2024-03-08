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遊民問題讓兩黨地方首長都頭疼 最高法院裁決動向受矚

記者顏伶如／即時報導
紐約市遊民問題日益嚴重。（美聯社）
紐約市遊民問題日益嚴重。（美聯社）

遊民問題日趨嚴重，全國露宿街頭人數已創歷來新高，民主黨、共和黨地方政府首長同樣感到頭疼。最高法院正在審理的「馬丁訴波伊西案」(Martin v. Boise)下個月將展開口頭辯論，包括司法部、國會議員、州檢察長在內近來紛紛提交意見陳述書(briefs)，大法官裁決動向備受矚目。

美聯社報導，2023年1月全國有65萬3000人無家可歸，創下2007年推出全國遊民人數調查以來的新高紀錄。遊民問題最嚴重的全國四州為加州、華盛頓州、紐約州、佛羅里達州。根據住房與城市發展部公布聯邦報告，全國遊民人口約28%分布於加州。

聯邦第九巡迴上訴法院2018裁決，「非自願遊民」(involuntarily homeless)如果因為收容所床位不足，露宿街頭而面臨處罰，違反憲法第八修正案「禁止過高罰款、保釋金，以及禁止施予殘酷且不尋常懲罰」規定。第九巡迴上訴法院轄區包括加州與華盛頓州。

2009年，愛達荷州波伊西(Boise)一所遊民收容所關閉，6名遊民露宿街頭而面臨處罰，後來在維權組織協助下對市府提告，指控市政府違憲。

相同案例也發生在俄勒岡州格蘭斯帕斯(Grants Pass)，市府對夜間露宿公園的遊民開罰卻被法院禁止。格蘭斯帕斯市府2022年對第九巡迴上訴法院裁決提出上訴。

美聯社報導，司法部4日向最高法院提交意見陳述書，內容並未支持任何政黨，僅表示認同第九巡迴上訴法院對憲法第八修正案的解釋，但不贊成在沒有進一步調查個人背景的前提下，允許所有遊民一律適用裁決結果。司法部要求大法官駁回第九巡迴上訴法院裁定，發回下級法院更審。

選區包括格蘭斯帕斯的共和黨俄勒岡州聯邦眾議員班茲(Cliff Bentz)與另外五名加州聯邦眾議員本周也向最高法院提交意見陳述書指出，第九巡迴上訴法院裁決讓地方政府根本無法在遊民露宿地點附近打擊犯罪。

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