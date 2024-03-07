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WSJ：美國人想要的移民政策全面改革 國會不願通過

記者顏伶如／即時報導
華爾街日報最新民調顯示，美國民眾希望的大規模移民政策改革，剛好是國會不願通過的。圖為美墨邊境。(歐新社)
華爾街日報最新民調顯示，美國民眾希望的大規模移民政策改革，剛好是國會不願通過的。圖為美墨邊境。(歐新社)

華爾街日報最新民調顯示，美國民眾希望的大規模移民政策改革，剛好是國會不願通過的，具體項目包括鞏固邊境安全、為長年非法居留移民提供入籍管道等；過去幾年類似法案數度提出，最後卻都未能成功。

數十年來，兩黨國會議員幾次聯手針對移民制度改革推出「胡蘿蔔加大棒」(carrot and stick )的恩威並施政策，但提案到頭來都沒能通過。美墨邊境非法入境人數屢創新高，兩黨國會議員暫時拋開全面改革移民制度的目標，先把解決邊境危機列為第一要務，接下來再處理為長年在美生活非法移民身份合法化問題。

參院兩黨協商代表上個月針對邊境安全包裹法案達成協議，移民向美國申請庇護將有更嚴格規定，當非法入境人數超過每日4000人時，聯邦政府有權下令關閉邊境。然而，前總統川普批評法案內容做得不夠，共和黨後來則退出協議。

根據華爾街日報最新民調，59%受訪民眾對兩黨包裹協議表示支持，共和黨員、民主黨員支持比例大致相同。

至於是否支持為長久在美生活且通過背景調查的無證移民提供入籍管道，74%受訪者表示同意。報導指出，允許無證移民入籍是民調當中八項移民政策裡，受到民眾支持度最高的項目。

調查顯示，66%受訪美國人願意為俗稱「夢想生」(Dreamers)提供入籍管道，也就是童年時期以非法入境方式被帶到美國的年輕無證移民；58%受訪美國人支持提高合法移民名額。

約有20%受訪者說，移民問題是最關切的首要議題，超過經濟等其他話題；2023年12月間的相同民調，當時僅13%受訪者將移民問題列為首要議題。

報導指出，選民對移民問題的看法有時帶有矛盾，對於某些無證移民身份合法化的支持與擴大遣返非法移民具有連動關係，擴大遣返非法移民則是川普的主打政見，承諾如果再次當選將推出「美國史上規模最大的遣返行動」。

非法移民 民調 非法入境

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