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拜登稱川普會敗選且再度不認輸 憂媒體對亂象「麻木」

編譯陳韻涵／綜合4日電
拜登總統。（路透）
拜登總統。（路透）

拜登總統在4日刊出的「紐約客」(The New Yorker)專訪中表示，他認為2024年大選的共和黨潛在對手、前總統川普依舊會敗選、不認輸，且會再次提出挑戰；拜登擔心，媒體已對川普亂象感到「麻木」(numbed)。

拜登在7日國情咨文(State of the Union)演說之前，接受多家媒體採訪；紐約客報導指出，川普嚮往暴力讓11月的選舉籠罩著後果醜陋的恐怖氣氛。

拜登說：「失敗者就是失敗者，從不優雅；我認為，他會不惜一切代價取勝。若我勝選，當我贏了，我想他會提出異議，無論結果如何。」

幕僚表示，拜登將利用國情咨文定調此次大選的利害關係，將川普塑造成對民主的威脅，正如川普自2021年1月6日國會暴動以來的所做所為。

在訪談中，拜登憂慮媒體已對川普造成的威脅措辭與行徑感到「麻木」。

拜登在「紐約客」訪談中表示，他認為國民會拒絕「川普主義」(Trumpist)的政治觀點，且已準備好迎接醜陋後果。

拜登說：「作為民主國家，我們怎麼能夠選出說『暴力是恰當的』(violence is appropriate)的總統呢？」 

川普2023年因為他涉及推翻2020年大選的角色而遭起訴，川普否認提倡暴力，但仍形容國會暴亂當天為「美麗的一天」(a beautiful day)，呼籲釋放因國會暴亂而被控罪和關押的支持者。

拜登在訪談中捍衛他追求連任的決定，稱他持續在政治上被低估，包括不被主流媒體看好。

拜登不諱言表示，「記得你們(媒體)2020年不看好我會勝選，說2022年會有紅潮，而我告訴你們不會有任何紅潮，2023年你們又說民主黨會被修理？但我們拿下每一場選舉；2024年，我想你們會再次看到相同的結果。」

拜登強調，他是擊敗川普的最佳人選，說道「我是擊敗過他的唯一一人，且會再次贏過他」。

儘管拜登信心滿滿，但支持者持續關切他81歲高齡能否勝任第二個總統任期。

紐約時報(NYT)與錫耶納學院(Siena College)民調顯示，73%受訪選民認為拜登太老，不適任總統，另有42%受訪者認為比拜登年輕四歲的川普也太老。

拜登 川普

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