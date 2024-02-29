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中國也宣布了：中美往返航班 3月底每周增至100班次

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中國也宣布：中美往返航班 3月底每周增至100班次

中國新聞組／綜合29日電
中國民航局宣布，從3月底開始，中美雙方航空公司往返兩國之間的航班將增加到每周100班次。圖為乘客在北京首都國際機場的美國航空公司櫃台辦理行李託運手續。(美聯社)
中國民航局宣布，從3月底開始，中美雙方航空公司往返兩國之間的航班將增加到每周100班次。圖為乘客在北京首都國際機場的美國航空公司櫃台辦理行李託運手續。(美聯社)

中國民航局2月29日宣布，從3月底開始，中美雙方航空公司往返兩國之間的航班將增加到每周100班次。美國已於26日宣布， 從3月31日起，允許中國的航空公司將每周往返美國的民航班機從目前的35班增加到50班。美、中的這兩項宣布表明，雙方事先已達成對等開放的協議，但選擇在不同的時間對外公布。

在2020年初新冠疫情大流行實施限制之前，美中雙方每周允許對方航空公司超過150趟往返客運航班，但疫情爆發後直至2023年8月，中國和美國航空公司在兩國之間的航班每周往返僅剩各12個班次。

兩國各自航空公司往返航班從去年9月1日開始增至每周18個班次，自10月29日起每周往返增至24個班次。至去年11月，美國運輸部再批准中國客機每周35趟往返美國的班次。

新班次數量今年3月底生效後，兩國互開航班仍只恢復到新冠疫情爆發前的近三分之一。

根據航空數據提供商OAG的數據，涉及中國的其他國際航空市場重新開放的速度，遠比美中之間的航空市場快得多。本月中國和英國之間的客機座位數比疫情前增加30%，中國和新加坡之間的客機座位數則增加6%。

「美國之音」引述中國民航局運行監控中心副主任戴軍在29日的記者會上說，目前中國往返新加坡、澳洲、阿拉伯聯合大公國、英國和義大利等20多個國家的航班數量已超過疫情前的水平。

代表美國航空、達美航空和聯合航空的美國航空協會(Airlines for America)表示，該協會「支持美國政府緩慢、漸進地且與中國市場對等重新開放的做法。美國政府堅持這一做法至關重要」。目前往返中國的35個美國航班中有31個班次由三家航空公司經營。

分析指出，美中向對方緩慢開放民航市場與總體雙邊關係從低谷中緩慢回升相呼應，顯示政治因素主導了雙方向對方恢復民航市場的進度。

疫情 新加坡 義大利

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