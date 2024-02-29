美國人對川普邊境築牆計畫改觀 如今逾半民眾支持

前總統川普在2020年6月，到亞利桑納州邊界牆留下簽名。(美聯社)

蒙茅斯大學(Monmouth University)最新民調 顯示，美國人對前總統川普的美墨邊境 築牆計畫看法出現改變，如今逾半數民眾表示支持。從2019年到現在，美國成年人對於邊境築牆的贊成與反對比例，幾乎剛好彼此翻轉。

新聞周刊(Newsweek)報導，53%受訪美國成年人說支持在美墨邊境築牆，46%受訪民眾反對，1%回答說不確定。

相較之下，2019年4月相同民調裡，56受訪者反對美墨邊境築牆，支持者僅有42%。

蒙茅斯大學民調中心從2015年起針對邊境築牆展開民意調查，當時川普正在爭取共和黨總統候選人提名。前總統歐巴馬任內的2015年9月間，48%受訪者支持邊境築牆，43%反對，接下來幾年的調查結果都是持反對意見者居多數。

這項最新民調是在2月8日至12日之間針對抽樣選出902名成年人完成手機、網路與室內電話(landline)綜合調查。

調查顯示，62%受訪者認為非法移民 承擔「美國人不想做的職缺」，28%受訪者則說非法移民「搶走美國公民的工作」，另外4%回答「兩者皆是」，6%回答「不知道」。

共和黨選民當中，91%受訪者認為非法移民問題「非常嚴重」，持相同看法的民主黨選民則只有41%，獨立選民有58%。

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點