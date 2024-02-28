與川普不睦 麥康諾終被黨內「挺川派」逼退

參院少數黨領袖麥康諾28日宣布，11月不再尋求連任參院共和黨領袖。(美聯社)

參院少數黨領袖麥康諾 28日宣布，11月不再尋求連任參院共和黨 領袖；消息一出，前總統川普 的盟友雀躍不已，認為終於逼退與川普不睦的麥康諾，川派即將接管未來；聯邦眾議員蓋茲(Matt Gaetz)則指稱，三名姓氏裡有「麥」字的國會、黨組織共和黨老派幹部都被趕下台，值得高興。

Axios網站報導，自2021年國會暴亂案發生後，麥康諾就不再與川普交談，至今仍拒絕支持川普2024年代表共和黨出馬選總統。

麥康諾發覺，自己與參院共和黨團內挺川普一派齟齬愈來愈多，宣布不再擔任參院領袖，顯然是承認自己在「讓美國再度偉大」(MAGA)口號主宰的共和黨內，影響力已然式微。

麥康諾說，「相信我，我知道這個特殊時間點，本黨內部的政治。我犯了很多錯，但誤解政治倒不在其中」。

國會山莊報(The Hill)報導，麥康諾宣布不連任之後，蓋茲細數共和黨內最近的大洗牌，前眾院議長麥卡錫、共和黨全國委員會(RNC)主席麥克丹尼爾(Ronna McDaniel)，以及現在的麥康諾，這三「麥」都「不再受歡迎」了。

佛州選出的蓋茲稱頌當前態勢的發展，那三位前、現任共和黨高層離職，共和黨擺脫他們，此後日子會更好。

路透(Reuters)報導，麥康諾在參院願意跨黨派合作；民主黨在參院有微弱多數，所以對共和黨參院領袖的他，這是務實之舉，但對川普一派參院共和黨人來說，麥康諾已變成負債。

共和黨參議員霍利(Josh Hawley)表示，談到影響力，應該是川普更大，他認為川普才代表未來，川普即將取得黨的提名，11月很有希望贏得總統選舉；至於麥康諾，他可能不屬未來了。

另位保守派參議員布勞恩(Mike Braun)指出，麥康諾在49名共和黨籍參議員中，遭逢的反對壓力日益增大，至少31人已支持川普；布勞恩表示，「愈來愈多人正發現，老派思維不管用了」。

川普最強力支持者之一的參議員克魯茲(Ted Cruz)表示，現在麥康諾該走；另位強硬派參議員李麥克(Mike Lee)表示，麥康諾讓民主黨得了很多分，接下來不能當參院共和黨的「隊長」了，必須走人。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點