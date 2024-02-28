81歲拜登年度健檢結果出爐 醫：仍適合履行職務、不須做認知測驗

高齡81歲、今年11月總統大選尋求連任的美國總統拜登28日接受年度健康檢查，身心狀況備受外界關注。（美聯社）

高齡81歲、今年11月總統大選尋求連任的美國總統拜登 28日接受年度健康檢查，身心狀況備受外界關注。白宮 稍早公布拜登的體檢總結，醫師指他健康良好，仍然「適合且能充分履行總統職責」。

CBS報導，白宮醫師歐康納（Kevin O'Connor）在評估中指出，「他持續適合履行職務，並充分執行他的所有職責，沒有任何調整。」

拜登28日在馬里蘭州的華特里德國 家軍事醫學中心（Walter Reed National Military Medical Center）接受體檢，約兩個半小時後離開。

他的健康狀況保持穩定，包括無症狀的心房顫動、因脊髓磨損而步態僵硬和季節性過敏。

評估顯示，拜登已開始使用陽壓呼吸器（PAP），在夜間確保他的呼吸道暢通，減少睡眠中斷。

拜登去年也從胸部位置切除一個皮膚病變，結果顯示是基底細胞癌。評估稱，拜登無須就此問題進行進一步治療，這種類型的皮膚癌通常不會轉移。

此外，拜登去年6月進行了緊急牙科手術，當天就執行根管治療，僅接受局部麻醉。

歐康納說，拜登持續不菸不酒，每周至少運動五天。是一名「健康、活躍、精力充沛的81歲長者」。

拜登體檢完在白宮受訪時還打趣說道，醫師說他看起來「太年輕」，並指「與去年沒有兩樣，一切都很棒。」

在拜登接受體檢後，白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）在例行記者會上指出，醫師滿意拜登的情況，又在回應記者的提問時稱，根據醫師的說法，拜登毋須接受認知能力測試；她更指拜登「每天都通過認知測試」，可「從一個話題轉到另一個話題，並能仔細了解這些話題。」