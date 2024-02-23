美宣布俄烏戰爭迄今最大規模制裁 17家中企首度捲入

美國政府23日宣布對俄羅斯最大一波制裁，影響超過500個實體及個人。圖為俄羅斯航運國企巨頭俄羅斯現代商船公司總部。路透

俄烏戰爭邁入兩周年之際，美國政府23日宣布對俄羅斯最大一波制裁，影響超過500個實體及個人，以俄羅斯個人和企業為大宗，包含俄羅斯航運國企巨頭俄羅斯現代商船公司（Sovcomflot），另有17家被指控協助俄羅斯的中國企業。

針對俄羅斯反對派人士納瓦尼（Aleksey Navalny）在獄中猝逝的爭議，美國國務院 制裁典獄長、地區監獄負責人及俄羅斯聯邦監獄管理局副局長共3名俄羅斯官員。

財政部 、國務院和商務部分別祭出制裁手段，美國財政部制裁近300個實體及個人，國務院制裁對象約250個，商務部新增93家企業入實體清單，總計制裁對象超過500個。

拜登政府稱，這是俄烏戰爭爆發以來，最大規模的一次制裁；俄烏戰爭2022年爆發迄今，美國政府累積制裁4000個實體及個人。

美國總統拜登表示，必須確保俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）為其向外侵略和對內壓迫的種種行動付出更多代價。

財政部長葉倫（Janet Yellen）表示，俄烏戰爭及納瓦尼之死反映了普亭視人命如草芥，美國必須持續支持烏克蘭，弱化俄羅斯的戰爭機器。

財政部這次制裁俄國多家企業及個人，領域遍及無人機、金融、物流、航空和軍事工業。

財政部制裁俄羅斯現代商船公司，指定14艘油輪為其所有，由外國資產控制辦公室（OFAC）頒發通用許可證，限制與俄羅斯現代商船公司的交易往來，並凍結商船所有人在美資產。

財政部表示，這是在西方國家對俄羅斯石油祭出價格上限後的下一步做法；財政部官員告訴路透，俄羅斯現代商船公司涉嫌違反價格上限，最新的做法意在壓縮該公司挹注莫斯科作戰的資源。

此外，財政部最新制裁包含中國、塞爾維亞及阿拉伯聯合大公國在內共11國、26個被制裁對象（包含實體與個人），他們被指控向俄羅斯運送武器並協助洗錢。

華府多次警告北京，不要援助俄羅斯對烏克蘭作戰，這是俄烏戰爭爆發以來，美國首次對中國出手。

財政部以協助俄國經濟運作為由，制裁廣州歐賽科技、深圳碧光貿易、深圳億路發科技、江西連勝科技、廣州合森進出口，以及廣東新創意科技；前3家公司亦因為援助俄國被歐盟制裁。

國務院鎖定「協助俄羅斯規避西方國家制裁」、「支持俄羅斯能源開發與武器交運」或「參與非法轉移、驅逐或監禁烏克蘭兒童」的實體與個人。

其中，國務院以協助俄羅斯經濟運作為由，制裁浙江歐瓏電氣、武漢邁威通信，及北京芯佰微電子共3家企業；此外，白俄羅斯 和伊朗等第三國企業也遭國務院制裁。

商務部工業和安全局（BIS）新增的實體清單對象，包含63家俄羅斯企業，8家中國公司及16家土耳其企業，預計27日刊載於聯邦公報；累計因俄烏戰爭而登上商務部實體清單的企業達908家。

俄羅斯官媒塔斯社（Tass）報導，俄羅斯駐美大使安托諾夫（Anatoly Antonov）批這是在俄羅斯總統選舉前夕製造社會動盪，干涉俄國內政；「華盛頓難道不知道制裁不會擊敗我們嗎？即便有一堆的障礙和限制，俄羅斯經濟依然飛速發展，超越很多西歐國家。」