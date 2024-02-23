我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美宣布俄烏開戰後最大規模制裁 17家中企首度捲入

史指盤中突破5100點 道指收盤再創新高

美宣布俄烏戰爭迄今最大規模制裁 17家中企首度捲入

記者張文馨／華盛頓即時報導
美國政府23日宣布對俄羅斯最大一波制裁，影響超過500個實體及個人。圖為俄羅斯航運國企巨頭俄羅斯現代商船公司總部。路透
美國政府23日宣布對俄羅斯最大一波制裁，影響超過500個實體及個人。圖為俄羅斯航運國企巨頭俄羅斯現代商船公司總部。路透

俄烏戰爭邁入兩周年之際，美國政府23日宣布對俄羅斯最大一波制裁，影響超過500個實體及個人，以俄羅斯個人和企業為大宗，包含俄羅斯航運國企巨頭俄羅斯現代商船公司（Sovcomflot），另有17家被指控協助俄羅斯的中國企業。

針對俄羅斯反對派人士納瓦尼（Aleksey Navalny）在獄中猝逝的爭議，美國國務院制裁典獄長、地區監獄負責人及俄羅斯聯邦監獄管理局副局長共3名俄羅斯官員。

財政部、國務院和商務部分別祭出制裁手段，美國財政部制裁近300個實體及個人，國務院制裁對象約250個，商務部新增93家企業入實體清單，總計制裁對象超過500個。

拜登政府稱，這是俄烏戰爭爆發以來，最大規模的一次制裁；俄烏戰爭2022年爆發迄今，美國政府累積制裁4000個實體及個人。

美國總統拜登表示，必須確保俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）為其向外侵略和對內壓迫的種種行動付出更多代價。

財政部長葉倫（Janet Yellen）表示，俄烏戰爭及納瓦尼之死反映了普亭視人命如草芥，美國必須持續支持烏克蘭，弱化俄羅斯的戰爭機器。

財政部這次制裁俄國多家企業及個人，領域遍及無人機、金融、物流、航空和軍事工業。

財政部制裁俄羅斯現代商船公司，指定14艘油輪為其所有，由外國資產控制辦公室（OFAC）頒發通用許可證，限制與俄羅斯現代商船公司的交易往來，並凍結商船所有人在美資產。

財政部表示，這是在西方國家對俄羅斯石油祭出價格上限後的下一步做法；財政部官員告訴路透，俄羅斯現代商船公司涉嫌違反價格上限，最新的做法意在壓縮該公司挹注莫斯科作戰的資源。

此外，財政部最新制裁包含中國、塞爾維亞及阿拉伯聯合大公國在內共11國、26個被制裁對象（包含實體與個人），他們被指控向俄羅斯運送武器並協助洗錢。

華府多次警告北京，不要援助俄羅斯對烏克蘭作戰，這是俄烏戰爭爆發以來，美國首次對中國出手。

財政部以協助俄國經濟運作為由，制裁廣州歐賽科技、深圳碧光貿易、深圳億路發科技、江西連勝科技、廣州合森進出口，以及廣東新創意科技；前3家公司亦因為援助俄國被歐盟制裁。

國務院鎖定「協助俄羅斯規避西方國家制裁」、「支持俄羅斯能源開發與武器交運」或「參與非法轉移、驅逐或監禁烏克蘭兒童」的實體與個人。

其中，國務院以協助俄羅斯經濟運作為由，制裁浙江歐瓏電氣、武漢邁威通信，及北京芯佰微電子共3家企業；此外，白俄羅斯和伊朗等第三國企業也遭國務院制裁。

商務部工業和安全局（BIS）新增的實體清單對象，包含63家俄羅斯企業，8家中國公司及16家土耳其企業，預計27日刊載於聯邦公報；累計因俄烏戰爭而登上商務部實體清單的企業達908家。

俄羅斯官媒塔斯社（Tass）報導，俄羅斯駐美大使安托諾夫（Anatoly Antonov）批這是在俄羅斯總統選舉前夕製造社會動盪，干涉俄國內政；「華盛頓難道不知道制裁不會擊敗我們嗎？即便有一堆的障礙和限制，俄羅斯經濟依然飛速發展，超越很多西歐國家。」

白俄羅斯 財政部 國務院

上一則

以色列計劃重新佔領加薩和縮減其領土 美國反對

延伸閱讀

納瓦尼傳心臟遭一拳斃命…KGB老手法 不留痕跡

納瓦尼傳心臟遭一拳斃命…KGB老手法 不留痕跡
拜登晤納瓦尼遺孀 美將對俄重大制裁「打擊對象逾500個」

拜登晤納瓦尼遺孀 美將對俄重大制裁「打擊對象逾500個」
納瓦尼母親見到兒遺體 遭嗆屍體在腐爛逼迫「祕密下葬」

納瓦尼母親見到兒遺體 遭嗆屍體在腐爛逼迫「祕密下葬」
拜登總統會晤納瓦尼妻女 卻叫錯其遺孀名字

拜登總統會晤納瓦尼妻女 卻叫錯其遺孀名字

熱門新聞

4月1日起將調漲入籍規費及綠卡費用。（美聯社）

4月1日起入籍費漲至760元 綠卡費調高至3005元

2024-02-21 04:44
德州今年1月起率先禁止在大學內推行多元化，要求不能以種族、性別、膚色等因素影響招生和雇用。圖為奧斯汀德州大學學生在已被移去名稱的「多元文化中心」內學習。(美聯社)

德州率先禁止大學多元化招生 19個共和黨主政州將跟進

2024-02-18 08:17
專家預估，台海一旦爆發戰爭，將導致兩岸人口都面臨雪崩危機。（新華社）

學者：台海若爆戰爭 中國人口將雪崩 2100年剩2.8億人

2024-02-21 17:15
外界相當期待川普的副手人選。（歐新社）

川普挑副手恐出奇招？ 前民主黨的「她」成黑馬人選

2024-02-23 09:49
與中國政府關係密切的安洵信息公司，疑遭自家人洩密，將海外網攻的手法曝光，包括台灣、英國、北約等都曾遭其滲透。（美聯社）

上海安洵機密外洩 中國駭客網攻內幕曝光

2024-02-22 01:30
在浮報房地產價值的金融詐欺民事案中裁定前總統川普和川普集團須作出巨額賠償的紐約州高等法院法官恩格隆。(歐新社)

川普金融詐欺被判罰3.55億 全靠這項有70年歷史的法條

2024-02-16 20:05

超人氣

更多 >
世說新聞╱華人富豪聚居區 正面臨消失危機

世說新聞╱華人富豪聚居區 正面臨消失危機
「復旦流浪博士」近況曝光 搬進公寓、天天去圖書館

「復旦流浪博士」近況曝光 搬進公寓、天天去圖書館
全美分類收入排行：亞裔均收最高、最會賺的州在這

全美分類收入排行：亞裔均收最高、最會賺的州在這
川普挑副手恐出奇招？ 前民主黨的「她」成黑馬人選

川普挑副手恐出奇招？ 前民主黨的「她」成黑馬人選
券商女員工與上司玩多P 細節病態 夫舉報「多人運動」

券商女員工與上司玩多P 細節病態 夫舉報「多人運動」