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川普面臨刑事起訴 自比「遭遇如納瓦尼」痛批有政治動機

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川普面臨刑事起訴 自比「遭遇如納瓦尼」痛批有政治動機

記者顏伶如、編譯俞仲慈／即時報導
川普日前參加福斯新聞網里民大會節目時，將自己面臨的刑事起訴案，比喻為俄羅斯反對派領袖納瓦尼坐牢及在獄中死亡的經歷，再次聲稱刑事起訴背後藏有政治動機。(路透)
川普日前參加福斯新聞網里民大會節目時，將自己面臨的刑事起訴案，比喻為俄羅斯反對派領袖納瓦尼坐牢及在獄中死亡的經歷，再次聲稱刑事起訴背後藏有政治動機。(路透)

前總統川普日前參加福斯新聞網(Fox News)里民大會(town hall)時，將自己面臨的刑事起訴案比喻為俄羅斯反對派領袖納瓦尼(Alexei Navalny)坐牢及在獄中死亡的經歷，再次聲稱刑事起訴的背後藏有政治動機。

川普日前參加福斯新聞網在南卡羅來納州格林維爾(Greenville)預錄播出的里民大會(town hall)，在回答主播殷格哈姆(Laura Ingraham)提問時說，「納瓦尼狀況非常悲慘，他是非常勇敢的人」、「那是很可怕的事情，但這在我們國家也有發生」。

川普對納瓦尼過世表示哀悼後，旋即話鋒一轉把焦點擺在自己身上。他說：「我被起訴四次，所有官司都是因為我參與政治的關係。」他指出：「他們起訴我的理由真的非常可笑。」

川普說：「這是納瓦尼的一種形式。」他表示：「這是共產主義，法西斯主義的形式。」

川普在這場里民大會裡完全沒有提到俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)。從執政期間以來，川普向來拒絕譴責普亭，反而經常讚美普亭。

殷格哈姆詢問川普，是否認為餘生將跟納瓦尼一樣成為政治囚犯，川普則未明確回答。

路透則報導，納瓦尼去世消息傳出後，拜登總統第一時間指控俄羅斯總統普亭應負責任，就連川普在黨內初選的頭號對手海理也跳出來砲轟普亭，聲援俄羅斯反對派。

反觀川普直到19日，才在自創社交媒體「真實社群」(Truth Social)發文首次對納瓦尼表達哀悼，但對普亭隻字不提，並藉著納瓦尼之死，暗指自己官司纏身全是來自政治迫害，並認為美國已走向衰敗之路。

川普唱衰美國的說法，讓拜登相當不滿：「前總統川普和共和黨人拒絕追究普亭對納瓦尼之死的責任，不僅如此，川普還說納瓦尼過世，讓他知道美國有多糟糕。」他並痛批川普的失敗主義：「請容我引用川普原話，他說我們是一個衰敗國家、一個失敗國家，為什麼川普總是指責美國？」

同時拜登也針對川普過往和普亭的好交情，意有所指表示：「普亭對納瓦尼之死應負起責任，為何川普不能直接說出來？」

為了追究普亭對納瓦尼身亡的責任，拜登於20日宣布，美國將自23日起發動對俄羅斯一連串制裁行動。

前總統川普的說法，讓拜登總統相當不滿，痛批川普的失敗主義：「為什麼川普總是指責美...
前總統川普的說法，讓拜登總統相當不滿，痛批川普的失敗主義：「為什麼川普總是指責美國？」(路透)

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