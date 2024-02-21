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川普稱納瓦尼「勇敢」不應返俄 拜登批不敢歸咎普亭

中央社／格林維爾20日電
川普稱俄羅斯反對派領袖納瓦尼是「非常勇敢的人」，但或許當初不該返回俄國。（美聯社）
川普稱俄羅斯反對派領袖納瓦尼是「非常勇敢的人」，但或許當初不該返回俄國。（美聯社）

前總統川普今天表示，俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）是「非常勇敢的人」，但或許當初不該返回俄國。川普未將納瓦尼猝逝歸咎俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin），招致拜登總統批評。

路透報導，拜登和其他西方領袖將納瓦尼上周命喪北極獄中歸咎於普亭；共和黨籍總統參選人海理（Nikki Haley）也是如此。川普在共和黨總統提名選戰一馬當先，目前黨內對手只剩海理。

川普在南卡羅來納州舉行的福斯新聞（Fox News）訪談活動中表示：「納瓦尼處境很可憐，但他非常勇敢，因為他返國了，他原可遠走他鄉。而且老實說，他離開後在國外發言或許會好很多，而不是非得回去，因為大家都認為可能會出事，而且確實發生了。這件事很糟糕。」

川普還自認與納瓦尼同病相憐，暗指他們都面臨出於政治動機的起訴。

川普說：「這也發生在我們國家。我們在很多方面正變成一個共產主義國家。大家看了就知道，我是領先的參選人，我被起訴了。」

法新社提到，川普還說：「如果我民調輸了，他們根本不會談論我，我也不用付任何訴訟費。」

納瓦尼本月16日傳出死訊後，川普19日首度打破沉默公開談及納瓦尼。他在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文寫道，「納瓦尼猝逝，讓我越來越意識到我們國家正在發生的事情」，還說「開放的邊界、被操縱的選舉和極不公平的法庭判決正在摧毀美國。我們是一個正在衰落的國家，一個失敗的國家！」

拜登今天嚴厲抨擊川普的說法，他說川普和其他共和黨人不願向普亭究責，「川普反而說納瓦尼之死讓他意識到美國有多糟」。

拜登表示：「為何川普老是怪美國？普亭要為納瓦尼之死負責，為何川普就是說不出口？」

俄國克里姆林宮已否認與納瓦尼之死有關，表示西方指稱普亭是幕後黑手令人無法接受。

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