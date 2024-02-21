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學者：台海若爆戰爭 中國人口將雪崩 2100年剩2.8億人

記者林宸誼／即時報導
專家預估，台海一旦爆發戰爭，將導致兩岸人口都面臨雪崩危機。（新華社）
專家預估，台海一旦爆發戰爭，將導致兩岸人口都面臨雪崩危機。（新華社）

隨著兩岸關係持續緊繃，台海爆發戰爭的衝擊也日益受到關注。彭博日前報導，兩岸一旦開戰，全球將付出約10兆美元的代價。不過人口問題專家、威斯康辛大學麥迪遜分校高級研究員易富賢指出，台海戰爭的最大代價是人口損失，將導致兩岸人口雪崩。

易富賢強調，無論勝負如何，中國種種鼓勵生育的努力都無法抵消台海戰爭導致的生育率下降。他估算，2050年中國人口將降至10.1億人，並於2100年大減至2.8億人。

中國國家統計局上個月中曾公布，截至2023年底，中國全國人口為14億967萬。

易富賢21日在美國之音發表「台海戰爭將導致兩岸人口雪崩」指出，台海兩岸的人口都在負增長，共同的最大危機是低生育率和老齡化危機。

易富賢以俄烏戰爭為例指出，最嚴重的生命損失不是雙方幾十萬軍人和平民死亡，而是出生減少。

2000年至2013年，俄國經濟年均增長5.0%，生育率於2015年提升至1.78。但2014年俄羅斯侵占烏克蘭的克里米亞，引發西方制裁。2014年至2022年俄羅斯的經濟年均只增長0.7%，生育率降至2022年的1.42，出生數從2015年的194萬降至2021年的140萬。

2022年俄大舉侵烏，2023年俄的出生數跌至126萬，幾乎與二戰後最低點的1999年相當。2014年侵烏後，俄羅斯合計減少了180多萬原本可以世代相傳的新生兒。

俄烏之間的戰爭同樣是烏克蘭的人口浩劫。2014年後，烏克蘭將大量資源用於備戰，經濟負增長，生育率從2015年的1.51降至2021年的1.16，2023年的生育率進一步降至0.7。

易富賢表示，烏克蘭最大的損失是人口流失，其人口從2014年的4540萬驟減為現在的2900萬至3300萬。由於育齡婦女和兒童大量流失，意味著戰後烏克蘭的出生將繼續減少。勞動力短缺、老齡化和傷殘，使得戰後重建將困難重重，生育率也將很難回升。

易富賢稱，2022年台灣的生育率只有0.87。國家發展委員會預測，若生育率穩定在0.9，台灣總人口將從2023年的2327萬降至2070年的1502萬，同期65歲及以上老人占比將從18%增至47%，中位年齡從44歲提高到63歲，經濟活力和地緣政治地位都將快速下降。

若台海發生戰爭，易富賢預期，將會有數百萬人口逃離台灣。如果中國未能奪取台灣，那麼兩岸將陷入長期的軍事對峙，台灣將疲於備戰，重要產業鏈和外資將撤離，經濟衰退，生育率「雪崩」。

若中國拿下台灣，那麼台灣的經濟將與東北一樣死氣沉沉，政治和人口前景將比香港還要暗淡。

至於戰爭對中國人口的影響，易富賢指出，官方數據顯示，2023年中國的生育率只有1.0，而且還將繼續下降。不管台海戰爭勝敗如何，中國必將遭到西方制裁，地緣政治環境將惡化，出口減少，失業率攀升，生育率暴跌。

他認為，中國種種鼓勵生育的努力都無法抵消台海戰爭導致的生育率下降。如果中國有幸能將生育率穩定在0.7，那麼2050年、2100年總人口將降至10.1億、2.8億，占世界比例降至10.7%、2.9%。

烏克蘭 俄羅斯 香港

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