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金廈海域爭端導致緊張升高 美國務院促克制

中央社華盛頓20日專電
國務院發言人米勒。(美聯社)
國務院發言人米勒。(美聯社)

兩岸金廈海域爭端升溫，升高區域緊張。國務院今天表示，正在密切關注北京行動並呼籲克制，勿片面改變現狀，也敦促中華人民共和國與台灣進行有意義對話，減少誤判風險。

中國一艘「三無快艇」（無船名、無船舶證書、無船籍港登記）14日越界闖入金門海域，遭海巡署追緝後翻覆釀2死。中國海警18日宣布福建海警局將在廈金海域展開常態化執法巡查行動，金門「金廈遊輪」19日下午遭中國海警強制登船臨檢。

中國一艘海監船20日進入金門禁限制水域，海巡署派艇伴航驅離，並持續於附近海域巡弋。

對此，國務院發言人米勒（Matthew Miller）今天在媒體簡報被問及此事時表示，正在密切關注北京行動，美方持續敦促保持克制，勿片面改變現狀。數十年來，這一現狀維護台海與區域整體的和平穩定。

米勒也敦促，中國與台灣進行有意義的對話，以減少誤判風險。美國與區域和世界各地其他國家一致，台海與更廣泛的印太區域和平穩定具有長期利益，這影響全球安全與繁榮。

路透也引述台灣資深安全官員指出，中國當局無意讓金廈海域爭端演變成為一宗「國際事件」。北京以快艇事件中有2名中國公民死亡為「藉口」，進一步對總統當選人賴清德施壓。

國務院 快艇 賴清德

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