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王毅：台海是內政 與紅海無法相提並論

中股將開紅盤 李強：以有力行動提振全社會信心

中媒：王毅布林肯會談100分鐘 是美方建議舉行

中國新聞組／即時報導
國務卿布林肯(左)與中國外長王毅在慕尼黑會面。(美聯社)
國務卿布林肯(左)與中國外長王毅在慕尼黑會面。(美聯社)

中國外長王毅日前在德國慕尼黑會見國務卿布林肯，中方今透露會談細節，指這次會見是應美方建議舉行的，時長100分鐘。

王毅就台灣、經貿科技等問題表明了中方嚴正立場，要求美方不得採取與舊金山會晤（拜習會）精神不符，以及與拜登總統所作承諾相違背的行動。

央視旗下新媒體「玉淵譚天」引述中國外交部官員說法，王毅與布林肯重點就兩國元首舊金山會晤成果落實交換意見，肯定近幾個月來兩國在外交、經貿、禁毒、軍事、人文、人工智慧等領域取得的積極進展，並就開展下階段兩國高層交往、推進各領域對話合作進行了規畫。

在台灣問題上，報導稱布林肯重申美方立場，表示美方致力於一個中國政策，不支持台獨，「不尋求將台灣作為工具遏制中國」。王毅要求美方，不得採取與舊金山會晤精神不符，以及與拜登所作承諾相違背的行動。

去年11月15日，中國國家主席習近平在舊金山與拜登舉行中美元首會晤。新華社報導，習近平告訴拜登，美方應將不支持台獨的表態體現在具體行動上。拜登則重申美方5點承諾：美國不尋求新冷戰，不尋求改變中國體制，不尋求通過強化同盟關係反對中國，不支持台灣獨立，無意同中國發生衝突。

王毅當地時間17日在「中國專場」發表演說，在回答涉台問題時稱，台灣從來不是一個國家，台獨和台海的穩定是水火不容的。王毅還說，統一必將實現，這是14億中國人民非常堅定的意志，也是歷史必然的趨勢。

王毅引用1943年開羅宣言和1945年波茨坦宣言表示，台灣是中國的一部分，台灣回歸到中國的懷抱是一個基本的歷史事實，也是國際共識。

王毅 拜登 舊金山

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