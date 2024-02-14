Nvidia多少差距才能當全球市值一哥？前十大排行一次看

輝達近期市值狂飆，在全美是「坐三望二」的市值第三大企業。（路透）

輝達 （Nvidia）股價自去年來一路狂漲，公司市值一連兩天連續超越電商巨擘亞馬遜、搜索巨擘Google母公司Alphabet，躍居全美市值第三大企業，在全球的市值排行則是第四大。儘管「坐三望二」，Nvidia要超過市值一哥微軟 、二哥蘋果，難度相當大。

根據彭博資訊的數據，Nvidia股價周三收盤報每股739美元，從去年初算來迄今飆漲405%，光是今年來便上漲近50%，使得公司市值狂增6020億美元，膨脹至1.825兆美元，超越Alphabet的1.821兆美元。

不過短期內，Nvidia市值可能難以超越全美與全球數一數二大的微軟與蘋果，因為目前的市值差距至少達1兆美元，距離「一哥」微軟的3.04兆美元市值，相差1.21兆美元，與蘋果的市值則是約1兆美元。

但是，Nvidia仍有機會超過全球市值第三大的沙烏地阿拉伯國家石油 公司，後者市值為2.06兆美元。

至於台積電，還沒計入2月15日大漲行情之前，依據彭博資訊計算的市值為5342億美元，在全球排行第14。若想擠入前十大，得先超越前面的丹麥製藥大廠諾和諾德（Novo Nordisk）、信用卡服務公司Visa以及晶片大廠博通（Broadcom）。

以下為截至2月14日，彭博資訊顯示的全球前十大企業市值排行與其市值金額。