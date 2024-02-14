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Nvidia差多少才能當全球市值一哥？前10大排行一次看

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Nvidia多少差距才能當全球市值一哥？前十大排行一次看

編譯葉亭均／綜合外電
輝達近期市值狂飆，在全美是「坐三望二」的市值第三大企業。（路透）
輝達近期市值狂飆，在全美是「坐三望二」的市值第三大企業。（路透）

輝達（Nvidia）股價自去年來一路狂漲，公司市值一連兩天連續超越電商巨擘亞馬遜、搜索巨擘Google母公司Alphabet，躍居全美市值第三大企業，在全球的市值排行則是第四大。儘管「坐三望二」，Nvidia要超過市值一哥微軟、二哥蘋果，難度相當大。

根據彭博資訊的數據，Nvidia股價周三收盤報每股739美元，從去年初算來迄今飆漲405%，光是今年來便上漲近50%，使得公司市值狂增6020億美元，膨脹至1.825兆美元，超越Alphabet的1.821兆美元。

不過短期內，Nvidia市值可能難以超越全美與全球數一數二大的微軟與蘋果，因為目前的市值差距至少達1兆美元，距離「一哥」微軟的3.04兆美元市值，相差1.21兆美元，與蘋果的市值則是約1兆美元。

但是，Nvidia仍有機會超過全球市值第三大的沙烏地阿拉伯國家石油公司，後者市值為2.06兆美元。

至於台積電，還沒計入2月15日大漲行情之前，依據彭博資訊計算的市值為5342億美元，在全球排行第14。若想擠入前十大，得先超越前面的丹麥製藥大廠諾和諾德（Novo Nordisk）、信用卡服務公司Visa以及晶片大廠博通（Broadcom）。

以下為截至2月14日，彭博資訊顯示的全球前十大企業市值排行與其市值金額。

1. 微軟　3.04兆美元

2. 蘋果 　2.84兆美元

3. 沙烏地阿拉伯國家石油公司 　2.06兆美元

4. 輝達 　1.83兆美元

5. Alphabet 　1.82兆美元

6. 亞馬遜 　1.78兆美元

7. Meta　1.21兆美元

8. 波克夏公司　8652億美元

9. 禮來藥廠　7189億美元

10. 特斯拉　6010億美元

微軟 石油 輝達

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