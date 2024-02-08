川普失參選資格？ 最高法院辯論會大法官們持懷疑態度

科羅拉多州取消前總統川普的初選資格，美國最高法院8日舉行超過兩小時的言詞辯論。路透

科羅拉多州 取消前總統川普 的初選資格，美國最高法院8日舉行超過兩小時的言詞辯論，大法官 們似乎對科州的做法抱持懷疑態度。

科羅拉多州是首個以川普參與2021年1月6日國會山莊的叛亂事件，依據美國憲法第14修正案，認定川普不符競選總統資格，將其踢出初選選票；川普陣營發起法律戰，上訴至聯邦最高法院。

科羅拉多州即將在下月5日舉行共和黨初選，除了科州外，現有超過30州援引第14修正案質疑川普的參選資格；緬因州去年底也主張川普不得參加初選，目前靜待最高法院對科州的判決確定。

這場辯論備受關注，若最高法院支持科州的裁定，意味著即將舉行初選的各州都有可能如法炮製，讓民調領先現任總統拜登的川普逐鹿白宮夢碎，這對今年11月的總統大選影響很大。

辯論集中在憲法第14修正案第3款：「任何人，凡是曾經以國會議員、合眾國政府官員、州議會議員或任何州的行政或司法官員的身分，宣誓擁護合眾國憲法，而後來從事於顛覆或反叛國家的行為，或給予國家的敵人以協助或方便者，均不得為國會的參議員、眾議員、總統與副總統選舉人，或合眾國政府或任何州政府的任何文職或軍職官員。但國會可由參院與眾院各以三分之二的多數表決，撤銷該項限制。」

川普陣營主張川普是總統，不適用上述條款，且1月6日的國會山莊事件是暴亂（riot）而非叛亂（insurrection），即便是，川普並未親身參與；科州律師則強調，川普為阻撓權力和平轉移（指國會認可選舉人團投票結果），指示支持者往前衝，是史上第一遭。

大法官們考慮，各州是否有權因川普在1月6日的作為，而取消其競選總統的資格；各州如何執行第14修正案第3款比較合適，國會是否應先通過立法；以及總統是否受到第14修正案第3款的限制。

被認為是保守派的首席大法官羅伯茲（John Roberts）說，若科羅拉多的做法成立，憂心其他州也會以牙還牙，據此判定民主黨或共和黨候選人失去資格；最終將由少數州來左右總統選舉，這是可怕的後果。

同為保守派的大法官艾里托（Samuel Alito）說，各州自行其是將會形成難以控制的局面。

自由派大法官凱根（Elena Kagan）質疑，為何個別州可以決定誰能不能成為美國總統。

保守派大法官卡瓦諾（Brett Kavanaugh）則說，科州的立場很大程度上為剝奪選民的選舉權，民眾有權自己選擇候選人。

美聯社整理，有8位大法官態度比較開放，若川普陣營的論點成立，他們就會接受；只有自由派大法官薩多馬友（Sonia Sotomayor）傾向支持科州最高法院的判決。

最高法院9席大法官中，有6席保守派、3席自由派，其中3名大法官為川普擔任總統時提名；最高法院身負外界壓力，需要盡速審議釐清川普的競選資格問題。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點