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全球遍布100多個假新聞網站 加國資安機構：全與中國這公司有關

編譯徐榆涵／即時報導
加拿大資安機構7日發布報告指出，設於全球各地的100多個偽裝成當地新聞媒體的網站，背後都與中國一家公關公司有關，負責宣傳親中內容。（路透）
加拿大資安機構7日發布報告指出，設於全球各地的100多個偽裝成當地新聞媒體的網站，背後都與中國一家公關公司有關，負責宣傳親中內容。（路透）

總部位於加拿大多倫多的資安研究機構「公民實驗室」（Citizen Lab）7日發布報告顯示，設於全球各地的100多個偽裝成當地新聞媒體的網站，背後都與中國一家公關公司有關，負責宣傳親中內容。

路透報導，公民實驗室報告指出，這些親中宣傳資料被發布在歐洲、亞洲與拉丁美洲等30個國家的100多個網站上，內容援引中國官媒和各國當地新聞機構。

研究員菲塔雷利（Alberto Fittarelli）表示，雖然截至目前，這些假新聞網站的曝光度仍然很低，但由於網站的快速增長以及對於各地語言和內容的適應性，這些宣傳內容在當地媒體與目標受眾之中被無意間放大的風險也在增加。

報導指出，假網站的內容包含陰謀論，且通常是關於美國或美國盟友，例如有篇文章是在指責美國科學家「外洩新冠病毒」。

過去少有研究人員能把這類操作與特定單位做連結，但公民實驗室表示，他們追查發現這項擴大宣傳影響力的活動始於2020年中期，且這些網站可以追蹤到一家位在中國的公關公司「深圳市海賣雲享傳媒有限公司」（Shenzhen Haimai Yunxiang Media Co., Ltd），也被稱為海賣科技（Haimai）。

該公司未回應路透置評請求。中國駐華府大使館發言人表示，「從原則上來說，將親中內容和報導稱為假訊息，將反中內容和報導稱為真訊息，是典型的偏見和雙標」。

大使館 華府 資安

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