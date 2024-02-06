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援烏預算卡關 拜登：問題在川普

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援烏預算卡關 拜登：問題在川普

記者張文馨／華盛頓即時報導
總統拜登。歐新社
總統拜登。歐新社

聯邦參議院4日提出援助烏克蘭與強化邊境安全的跨黨派國安追加預算案，遭共和黨籍眾議院議長強生反對；總統拜登6日表示，跨黨派的移民政策法案正迫於前總統川普的壓力而四分五裂，他敦促共和黨議員們展現風骨與勇氣，通過這部亟需的法案。

拜登在參院提出跨黨派法案的當天就發表支持聲明，6日再度於白宮演說，敦促國會盡速採取行動，通過這項包含強化邊境安全，同時對烏克蘭、以色列和台灣提供軍事援助，價值1183億美元的包裹性法案。

法案之所以前景堪憂，一方面是參議院共和黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）難說服同僚支持，另一方面的阻礙在於強生（Mike Johnson）言明反對；麥康諾6日表示，議長（指強生）已說得很清楚：這不會成為法律。

拜登說，這是一部具有跨黨派共識的法案，也代表了史上最強硬的邊境政策改革；若此案以失敗告終，他希望很清楚地告訴美國人民，這部捍衛邊境安全的法案遞不進參院院會討論的原因很簡單，就是「川普」。

拜登說，因為川普認為這對其在政治上不利，比起真正解決問題，川普更想拿邊境安全這個議題當武器，拜登指川普威脅共和黨參眾議員必須反對。

以川普為首的保守派共和黨人並不接受最新的跨黨派提案，他們抨擊對邊境安全的保護不夠力。

參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）6日表示，今天是美國參院黑暗的一天，經過幾個月的真誠談判，也回應了很多共和黨的要求，麥康諾和共和黨黨團卻準備要扼殺這部國安追加預算案，即便此案包含共和黨強烈要求的邊境條款。

這部國安追加法案共將撥款1183億美元，其中600億美元用於支持抗俄的烏克蘭；141億美元提供以色列安全援助；法案提供48.3億美元支持遭中國威脅的美國印太主要夥伴；此外，法案授權202億美元以強化美國邊境安全。

拜登6日在白宮演說時，西裝上別著一枚美國與烏克蘭國旗的金屬胸章；他說，現在正是烏克蘭人對抗俄羅斯攻擊的險惡境地（dire straits），隨著時間流逝，沒有了援助的烏克蘭，意味著只能用更少的砲彈、空防系統等工具來抵禦俄國侵略，而這正是俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）想看到的。

拜登說，這場戰爭的影響遠超過烏克蘭本身，若無法遏制普亭野心，俄國不會止步烏克蘭，美國與盟友要付出代價還要升高。

拜登9日將在白宮接待來訪的德國總理蕭茲（Olaf Scholz），屆時法案卡關的氣氛勢必程度上影響會談；美國白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）表示，拜登將會對蕭茲強調他個人支持援助烏克蘭的強烈立場，且參議院已經非常努力協商最終版本。

拜登 烏克蘭 共和黨

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