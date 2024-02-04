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中國「航母殺手」殺傷力大？美海軍高層：對美航母有絕對信心

編譯盧思綸／即時報導
部分專家認為中國「東風21」反艦飛彈等「航空母艦殺手」將打擊美軍在西太平洋的軍事威力，美國海軍高層回應對美軍航母打擊群有「絕對信心」，足以執行任務對付中國武力行動。（路透）
部分專家認為中國「東風21」反艦飛彈等「航空母艦殺手」將打擊美軍在西太平洋的軍事威力，美國海軍高層回應對美軍航母打擊群有「絕對信心」，足以執行任務對付中國武力行動。（路透）

日經亞洲報導，部分專家認為中國「東風21」反艦飛彈等「航母殺手」將打擊美軍在西太平洋的軍事威力，美國海軍高層回應對美軍航母打擊群有「絕對信心」，足以執行任務對付中國武力行動。

卡爾文森號（USS Carl Vinson）打擊群指揮官薩迪耶洛（Carlos Sardiello）1月31日告訴媒體，「美國海軍訓練有素，士兵有能力在複雜且爭議的區域展開行動，無論面臨什麼威脅，他們都能執行任務，造成致命打擊並生存。」

「我有絕對信心，美軍航母打擊群能有效且安全執行任務」，即使是應對中國飛彈，他補充航母打擊群「充分展示美國軍事力量」。

航母通常會與驅逐艦、巡洋艦和潛艇組成打擊群，提供防空、情報蒐集、反潛作戰和其他能力。

專家認為，儘管部署航母可展示美軍已經準備好在和平時期因應中國和北韓威脅，可是一旦衝突爆發，美軍恐怕難以抵擋解放軍飛彈。中國「東風21」的目的就是阻止美國航母接近西太平洋前線。

美國智庫「哈德遜研究所」亞太安全事務主任克羅寧（Patrick Cronin）提到，「倘若進入戰爭，中國可能利用火箭擊沉（在第二島鏈範圍內的）航母」。

第二島鏈涵蓋從日本小笠原諸島到美國關島和巴布亞紐幾內亞的範圍。

去年一份關於中國軍力的年度報告顯示，五角大廈認可「東風21」的威脅，警告可能讓中國「有能力在西太平洋到中國內陸範圍內，針對包含航母在內的軍艦執行長程精準打擊」。

根據五角大廈，「東風21」素有「航母殺手」之稱，射程超過1500公里，裝有「可操縱重返大氣層載具」（MaRV），在戰場上有能力快速重新裝彈。

現在美國空軍不斷增加在印太地區的作戰前哨。2023年，美軍取得菲律賓、澳洲和巴布亞紐幾內亞等國的軍事基地取用許可，增加中國削弱美軍空中武力的難度。

至於中國，目前正在研製福建號航母作為力量投射，以此反制美國在西太平洋的主導地位，台灣國防部預估該航母將在2025年開始服務，可能會部署於因應台灣海峽突發事件。

五角大廈 幾內亞 澳洲

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