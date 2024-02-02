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讓中國生技巨頭藥明康德暴跌21%的法案 已被參議院推遲

記者黃國樑／即時報導
造成藥明康德暴跌的法案已在參議院推遲，圖為2022年藥明康德旗下製藥廠在德拉瓦州米德鎮破土動工。 (藥明康德提供)
造成藥明康德暴跌的法案已在參議院推遲，圖為2022年藥明康德旗下製藥廠在德拉瓦州米德鎮破土動工。 (藥明康德提供)

路透報導，美國國會一項引發中國藥明康德股票拋售的法案，一名參議院助理和其他三名消息人士周五表示，參議院本周已推遲了審議。

這一法案是由民主黨參議員蓋瑞．彼得斯 (Gary Peters) 發起，若是通過，將禁止聯邦機構與中國華大基因集團、華大智造、Complete Genomics、藥明康德及其子公司和其他相關生物技術公司簽訂合約。它還將阻止政府與使用其設備或服務的公司簽訂合約。法案因此造成藥明康德的股價一夜暴跌21%。

藥明康德周五在港股暴跌21.2%，創2019年8月以來最低，藥明生物下跌20.7%，跌至五年來新低。藥明康德在上海股市也跌停板10%。

但本周它並未如預期獲得委員會批准。彼得斯擔任主席的參議院國土安全和政府事務委員會的一名助理表示，將在未來某個時間考慮這個問題。另一位國會助理表示，預計該法案至少在幾周內不會被委員會通過。

眾議院中國問題特別委員會主席、共和黨眾議員蓋拉格所提出的一項配套法案指責這些公司援助北京軍隊。但那位國會助理表示，尚未確定將眾議院這一法案移出委員會的日程。

這位參議院助理周五表示，中國生物技術公司對中國共產黨獲取美國敏感數據和個人健康資訊的方式構成了威脅。

報導說，藥明康德及藥明生物股票，由於投資者對針對中國生物科技巨頭的立法草案的擔憂加劇，周五在股市暴跌。

提供藥物研發和製造服務的藥明康德否認與中國軍方有任何聯繫，並表示其業務不會對任何國家構成國家安全風險。

藥明康德上周表示，美國生物安全立法提案中對其公司的相關內容既不適當亦不準確。該公司在向上海證券交易所提交的文件中表示，正在「密切關注」該法案的進展。

而華大基因集團上周表示，它支持保護個人數據，但「將有效地將華大基因趕出美國市場的立法將無法實現這一目標」。該公司補充說，在美國，它不會收集患者樣本或存取個人或基因數據。

報導說，華大基因集團旗下子公司被列入美國商務部出口管制名單，因為它們被指控對中國政府監控構成「重大風險」。路透社也曾報導稱，華大基因正在收集數百萬女性的基因數據，用於對人群特徵進行全面研究，並與中國軍方合作。

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