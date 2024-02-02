使用不當聯邦經費調查川普？喬州檢察官威利斯被發傳票

眾院司法委員會共和黨籍主席喬登(Jim Jordan)已發傳票給調查並起訴前總統川普的喬治亞州富爾頓郡(Fulton County)檢察官威利斯(Fani Willis)。（美聯社）

國家廣播公司(NBC)2日報導，眾院司法委員會共和黨 籍主席喬登(Jim Jordan)已發傳票給調查並起訴前總統川普 的喬治亞州富爾頓郡(Fulton County)檢察官威利斯(Fani Willis)，要求威利斯辦公室提供資料，說明為何一名吹哨者因勸阻選務主管不能濫用聯邦經費而遭開除。

報導指出，喬登與共和黨籍眾議員正對威利斯擴大調查，追究威利斯兩年多以來調查川普干預喬州 2020年選舉結果的期間，是否不當使用聯邦經費。一名威利斯辦公室員工由於嘗試阻止威利斯競選團隊選務主管濫用司法部補助經費，結果遭到開除。

喬登2日發函指出，委員會先前兩度要求威利斯辦公室提供檔案以說明聯邦經費用途，威利斯方面都未配合。傳票當中要求威利斯辦公室交出與聯邦經費有關的所有紀錄、溝通紀錄及單據。

威利斯辦公室去年回函喬登表示，根據憲法規定，國會並無權限得以干涉各州犯罪事務。

2023年8月，威利斯起訴包括川普在內共計19人，指控企圖改變喬州選舉結果，違反喬州「勒索及貪污組織犯罪法」(Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act，RICO Act，又譯「反黑連坐法」)、教唆公職人員違背公務員誓詞等。

今年稍早，川普陣營指控威利斯與調查川普案的喬州特別檢察官韋德(Nathan Wade)有婚外情，違反公帑使用規範、涉嫌利益衝突、違背喬州公務員行為條款，要求法院裁定威利斯喪失起訴資格。