我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

助晚上好眠 睡眠專家早上絕不做這事

主流媒體今年持續裁員 華爾街日報華府分社縮編

使用不當聯邦經費調查川普？喬州檢察官威利斯被發傳票

記者顏伶如／即時報導
眾院司法委員會共和黨籍主席喬登(Jim Jordan)已發傳票給調查並起訴前總統川普的喬治亞州富爾頓郡(Fulton County)檢察官威利斯(Fani Willis)。（美聯社）
眾院司法委員會共和黨籍主席喬登(Jim Jordan)已發傳票給調查並起訴前總統川普的喬治亞州富爾頓郡(Fulton County)檢察官威利斯(Fani Willis)。（美聯社）

國家廣播公司(NBC)2日報導，眾院司法委員會共和黨籍主席喬登(Jim Jordan)已發傳票給調查並起訴前總統川普的喬治亞州富爾頓郡(Fulton County)檢察官威利斯(Fani Willis)，要求威利斯辦公室提供資料，說明為何一名吹哨者因勸阻選務主管不能濫用聯邦經費而遭開除。

報導指出，喬登與共和黨籍眾議員正對威利斯擴大調查，追究威利斯兩年多以來調查川普干預喬州2020年選舉結果的期間，是否不當使用聯邦經費。一名威利斯辦公室員工由於嘗試阻止威利斯競選團隊選務主管濫用司法部補助經費，結果遭到開除。

喬登2日發函指出，委員會先前兩度要求威利斯辦公室提供檔案以說明聯邦經費用途，威利斯方面都未配合。傳票當中要求威利斯辦公室交出與聯邦經費有關的所有紀錄、溝通紀錄及單據。

威利斯辦公室去年回函喬登表示，根據憲法規定，國會並無權限得以干涉各州犯罪事務。

2023年8月，威利斯起訴包括川普在內共計19人，指控企圖改變喬州選舉結果，違反喬州「勒索及貪污組織犯罪法」(Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act，RICO Act，又譯「反黑連坐法」)、教唆公職人員違背公務員誓詞等。

今年稍早，川普陣營指控威利斯與調查川普案的喬州特別檢察官韋德(Nathan Wade)有婚外情，違反公帑使用規範、涉嫌利益衝突、違背喬州公務員行為條款，要求法院裁定威利斯喪失起訴資格。

喬州 川普 共和黨

上一則

川普任內關稅政策未能創造就業 選民仍然熱烈支持

延伸閱讀

川普任內關稅政策未能創造就業 選民仍然熱烈支持

川普任內關稅政策未能創造就業 選民仍然熱烈支持
川普：我若勝選 不會再指派鮑爾當Fed主席

川普：我若勝選 不會再指派鮑爾當Fed主席
克魯曼：川普提議進口加稅10% 消弭不了美國貿易逆差

克魯曼：川普提議進口加稅10% 消弭不了美國貿易逆差
挑戰川普初選只打一仗 德桑提斯花1.6億只拿2.3萬票

挑戰川普初選只打一仗 德桑提斯花1.6億只拿2.3萬票

熱門新聞

科技公司因應AI大潮，已加速裁減多餘人力。圖為亞特蘭大招募科技人才。(美聯社)

本月已有2.4萬人丟飯碗…轉型押AI 科技業再掀裁員潮

2024-01-28 14:10
此案引發華人社區高度關注，到場旁聽的華文媒體和華裔民眾只增不減，在網路上觀看直播的人數也觸及上限。（記者孫愛薇／攝影）

矽谷殺妻案開庭 陳立人4度缺席 華人違法拍照被趕出庭

2024-01-26 20:54
前總統川普。(美聯社)

Axios：川普對中政策新團隊可能是這4人

2024-02-01 09:47
參議員們今天在聽證會上質問多家社群媒體執行長（CEO），其中一名參議員指控Meta執行長兼臉書創辦人查克柏格(圖)「你的手上沾滿鮮血。你的產品正在殺人」。美聯社

參議員砲轟社群媒體CEO 控查克柏格「手上沾滿鮮血」

2024-01-31 17:14
深蹲是一個相當好的居家力量訓練。（Pexels）

快看世界／減少跌倒、骨折風險 可從這個訓練開始

2024-01-29 16:01
美軍駐約旦軍事基地「第22號塔」28日遭伊朗扶植的「伊拉克伊斯蘭反抗運動」以無人機攻擊，造成三名美軍喪生及34人受傷。（路透）

美軍睡夢中慘遭奪命 無人機襲擊當下幾乎沒警報

2024-01-29 10:31

超人氣

更多 >
「充電器對馬桶好怪」 紐約華女拔下檢查 KTV如廁全遭錄下

「充電器對馬桶好怪」 紐約華女拔下檢查 KTV如廁全遭錄下
預測台立院龍頭翻船 塔羅牌老師遭酸「不會每次都矇對」

預測台立院龍頭翻船 塔羅牌老師遭酸「不會每次都矇對」
拜登與眾院議長強森聽歌落淚 2人難得達成一致

拜登與眾院議長強森聽歌落淚 2人難得達成一致
加州恐迎千年方舟風暴 嚴防洪災、泥石流

加州恐迎千年方舟風暴 嚴防洪災、泥石流
全打通… 紐約地鐵首見開放式車廂 乘客憂遇劫「難逃」

全打通… 紐約地鐵首見開放式車廂 乘客憂遇劫「難逃」