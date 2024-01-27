拜登將依法補助晶片廠 台積電入列…3月國情咨文前公布

拜登總統3月7日將發表國情咨文，華爾街日報報導，拜登政府預計將在未來幾周內向包括英特爾和台積電在內的半導體大廠提供數以十億計美元補助。圖為拜登2021年2月24日手持一枚晶片對記者發表談話。(路透資料照片)

華爾街 日報（Wall Street Journal）27日報導，拜登 政府預計將在未來幾周內向包括英特爾和台積電在內的半導體大廠提供數以十億計美元補助，幫助它們在美國建立新工廠。

華爾街日報引述熟悉談判情況的產業高層報導，即將宣布的補助用來啟動生產供智慧型手機、人工智慧(AI)和武器系統使用的先進半導體。

根據華爾街日報報導，產業高層預估，拜登將在3月7日發表國情咨文(State of the Union)前公布一些消息。

這些補助是530億美元「晶片 法案」的一部分，旨在將先進微晶片的生產轉移到美國本土，並抵禦正在快速發展自主晶片產業的中國。該法案包括390億美元的製造補貼，涵蓋每個項目總成本的15%，每座晶片廠最高可獲30億美元補助，以及貸款、貸款擔保和稅務抵免。

據報導，在可能獲得補助的企業中，英特爾(Intel)正在亞利桑納州、俄亥俄州、新墨西哥州和俄勒岡州建廠，成本將超過435億美元。

另一家可能獲補助的是台積電，該公司在鳳凰城附近有兩家工廠正在建設中，總投資額為400億美元。南韓三星電子(Samsung Electronics)也是競爭者之一，在德州有座斥資173億美元的廠房。

華爾街日報引述業界高層的話報導，美光科技(Micron Technology)、德州儀器(Texas Instruments)和格羅方德(GlobalFoundries)也是其他主要競爭者。

儘管晶片法在2022年通過，但實施速度令人感到挫折。已有超過170家公司提出申請，但拜登政府至今只向非先進晶片廠發放了兩筆小額補助。

美國企業研究所技術與創新高級研究員萊因哈特(William Rinehart)指出，「在選情真正開始升溫前，顯然存在著為知名企業提供資金的壓力」。