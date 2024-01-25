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調查：美企認為從中國取得原料風險高 轉而青睞印度

編譯簡國帆／綜合外電
最新調查顯示，美國企業在尋找供應來源時，日益視中國為風險之地，印度有望受惠。（路透）
最新調查顯示，美國企業在尋找供應來源時，日益視中國為風險之地，印度有望受惠。（路透）

最新調查顯示，美國企業在尋找供應來源時，日益視中國為風險之地，印度則有望受惠。

英國市調機構OnePoll訪調500位美國主管階層經理人的結果顯示，多達61%的受訪者表示若中國印度都製造相同原料，會選擇印度、而非中國，同時有56%受訪者偏好在未來五年內以印度服務其供應鏈需求，不青睞中國。

調查指出，59%受訪者認為從中國取得原料「風險有點高」或「風險非常高」，比率高於印度的39%。

至少25%曾參與India Index去年12月委託獨立第三方調查的企業，目前未從中國或印度進口。India Index執行長卡帕迪亞指出，企業正把印度當成長期投資策略，而非迴避關稅的短期轉向。

不過，美國企業仍審慎看待印度的供應鏈量能。調查顯示55%受訪者認為，若在印度設廠，可能會面臨的品保問題為「中度風險」，並且擔心交貨風險（48%）與智財權遭竊（48%）。

南亞研究所貿易與經濟研究主管帕里特警告，想完全或局部轉移供應鏈到印度的其他企業，可能無法複製蘋果在印度迅速拓展的步調，因為蘋果有能力以更快的速度創建生態系。帕里特和卡帕迪亞都認同，不可能完全把供應鏈轉移出中國。

類似地，企業在採用「中國+1﹞策略時，也以越南為選項。LSEG數據顯示，去年1~11月越南已吸引290億美元的外國直接投資（FDI）承諾。但越南也有缺點，例如不像印度擁有非常龐大的消費者基礎。

印度 供應鏈 越南

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