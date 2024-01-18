白宮軍控官：盼由美中或五常多邊討論降低核風險措施

美國擔憂中國核武數量大增，希望與中國商討實際降低核風險措施。圖為解放軍火箭軍戰略核武東風5B導彈。（新華社資料照片）

路透報導，一位白宮 高級官員周四表示，美國預計不會很快與中國進行正式的核武軍控談判，但確實希望看到開始討論實際的風險降低措施。負責軍備控制和防擴散事務的白宮高級官員普拉內‧瓦迪(Pranay Vaddi) 告訴華盛頓一家智庫，去年11月與中國進行初步軍備控制談判非常重要，但強調在關於中國的核態勢問題上，需要讓中國關鍵決策者或有影響力的人士參與進來。

瓦迪告訴戰略與國際研究中心（CSIS），「我們知道我們不會很快進入正式的軍控談判。我們知道他們的武器庫仍在建設中」，他並補充說：「在軍控方面，我們確實希望看到中國對關於降低風險的一些更具實質性的想法做出回應，我們仍在等待，看看他們是否會這樣做。」

去年11月6日，在美國對中國核建設日益擔憂的背景下，美中兩國舉行了近五年來的首次核子軍控會談，但會議並未取得具體成果。報導稱，這些會談是在美國總統拜登 和中國國家主席習近平11月的峰會之前舉行的，而這場峰會也宣布恢復雙方的軍事對話。

瓦迪表示，華盛頓希望與中國保持開放的溝通管道，11月份的軍控磋商很有價值，「但對我們來說，我們希望能夠在這些問題上真正取得進展。」他說：「由於這涉及軍備控制，我們希望看到一些實際措施開始得到討論。」他補充說，這種討論可以是雙邊的，也可以在聯合國安理會五個常任理事國——美國、中國、俄羅斯、英國和法國。

「僅僅召開會議並不符合我們的利益」，他說，「對於我們來說，必須要有一個專門解決這些問題的實際渠道，我們希望將這些渠道用於特定目的，那就是解決我們已經發現的一些問題。」

報導稱，美國和中國上周在華盛頓舉行了為期兩天的軍事會談，這是雙方同意恢復軍事關係以來的最新接觸。五角大廈去年10月發布的中國軍力報告中披露，中國擁有超過500枚可使用的核彈 頭，到2030年可能會擁有超過1000枚核彈頭。而目前美國擁有約3700枚核彈頭庫存，其中部署了約1419枚戰略核彈頭。