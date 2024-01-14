紐時：台灣離中國的統一夢更遠了 美將派更多軍事顧問來台？

紐約時報指出，台灣選民連續三次將總統職權交給主張台灣認同的政黨，顯示民主的台灣更遠離中國和中國的統一夢。（美聯社）

紐約時報報導，中國國家主席習近平 在新年賀詞中稱「統一是歷史必然」，但台灣選民連續三次將總統職權交給主張台灣認同的政黨，顯示民主的台灣更遠離中國和中國的統一夢。

紐時指出，台灣選民無視北京所稱，投票給民進黨 就是選擇戰爭的警告，還是選了民進黨。被北京視為台獨分子的賴清德 當選總統，證明北京對台灣的經濟及海空軍事騷擾，只會增強台灣保護其實質獨立、擺脫中國巨大陰影的渴望。

聖地牙哥加州大學教授謝淑麗(Susan Shirk)表示，北京「更強硬的做法並未奏效，這就是台灣的政治現實」。

紐時指出，賴清德現在，以及在他就職之後所說的每一句話和每一個政策都動見觀瞻，預料習近平不會坐視。

賴清德在選戰期間說，台灣不需要正式宣布獨立，他在勝選後的記者會上說，他在兩岸關係上將追隨前任蔡英文的路線，包括「與中國合作」。

但中國對賴清德改變看法的可能性很小。北京聯合大學台灣研究教授朱松嶺指出，「賴清德是個衝動且帶有政治偏見的人物，我們不能排除他的任期內出現不可預測和未知事態發展的可能性，這恐怕非常危險」。

朱松嶺並指出，習近平對台灣的看法很清楚，他堅持若有必要會動用武力。

西方學者對中國的反應也不樂觀。喬治城大學亞洲研究教授麥艾文(Evan S. Medeiros)指出，「未來四年美中與兩岸關係絕不會平穩」，他預期北京採取過去熟悉的施壓套路，包括取消貿易優惠、擴大演習等。

紐時指出，北京也將催促美國對台灣施壓，並切斷軍事援助。但華府不準備限制美台合作，而且正好相反。去年拜登政府宣布對台灣提供3.45億美元軍事援助，國會法案也加強與台灣的經濟關係，並為北京攻台時的經濟制裁打好基礎。

分析家指出，目前擔任副總統的賴清德一直與美方合作，上任後可加快腳步，可能涉入更敏感領域。

美國可能與台灣加強在網路安全上的合作，並強化通訊網，達到情報共享的模糊界限，或準備情報共享。美方也可能尋求將後勤軍備儲放在台灣。

紐時指出，愈來愈多美國軍事顧問，大部分為退役軍官，前往台灣已是公開的祕密，一些台灣官員稱他們「英文教師」。在賴清德執政下，美方可望派更多軍事顧問到台灣。

澳洲國立大學台灣研究計畫政治學者宋文笛指出，「北京對這些視而不見，因此，問題是，美方多少軍事部署會讓北京痛下決心？希望每個額外動作不會被視為全然挑釁，引起或合理化中國的大規模反應」。

戰爭當然可以避免，現在可能更不可能發生，中國正忙於重振經濟，美國也要應付烏克蘭和中東戰爭。