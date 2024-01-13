暴風雪恐阻投票 愛阿華州「初選代表性」更受質疑

愛阿華州的川普支持者正在準備即將召開的黨團會議。(美聯社)

共和黨 15日將以愛阿華州黨團會議為總統初選提名拉開序幕；但氣象預報強風暴雪將使氣溫遠低於零度，風寒效應低至零下40度；愛州上周連串暴風雪已導致道路結冰，勢必影響出席冗長黨團會議投票 的踴躍程度。

美聯社報導，愛州共和黨核心投票人口傾向老化，加上風雪阻撓，黨團會議初選程序恐將「更不具代表性」。

與此同時，惡劣天候持續影響共和黨總統參選人在愛州的行程；前總統川普 原訂親自到場的四場黨團會議，已決定取消其中三場，改以視訊方式參與。

但川普仍將親自出席在愛州印第安諾拉(Indianola)舉行的黨團會議。川普在競選團隊宣布調整行程後，於X社群平台發布影片表示，「我會在13日晚上某個時候抵達，不管怎樣我都會到。我猜這是有史以來最糟的天氣，但這也許是件好事，因為我們比任何人都堅定。」

愛州將有1500多個黨團會議，但不少老年人都想知道，如何在風雪交加情況下安全抵達其中一個開會投票地點；政界已降低對投票率的期待。讓批評者因此更加質疑愛州初選重要性。

事實上，民主黨在愛州2020年黨團會議計票失敗後，將該州重要性下調。民主黨已將愛州初選延至提名程序後期，今年初選排序首先是2月3日在南卡羅來納州。

但共和黨仍堅持從愛阿華州鳴槍起跑；這個州對共和黨來說曾是很難經營的州，但川普時代愛州堅定右轉，先前2016年和2020年大選，川普都在愛州獲勝。該州人口比全國更白、更鄉村、更福音派，更符合共和黨選民剖析。

不過，面對天氣影響，大多數共和黨人承認至少部分選民會被嚇跑。共和黨籍前州長布蘭斯塔德(Terry Branstad) 資深幕僚格羅斯(Doug Gross) 表示，「情況比我們以前經歷過的糟。」他高齡90歲的母親已決定不去參加黨團會議。