拜登政府稱邊境巡邏隊遭德州政府阻止 向最高法院求助

格蘭德河(Rio Grande River)河岸某些地點將提高戒備。（路透）

代表美國政府在最高法院打官司的聯邦總律師(U. S. Solicitor General)伊莉莎白‧普瑞洛格(Elizabeth Prelogar)12日凌晨2時向最高法院提出緊急動議表示，邊境巡邏隊(U.S. Border Patrol)探員在美墨邊境 某些地段遭德州 政府架設圍籬阻擋，希望最高法院盡快介入處理。

CNN 12日報導，普瑞洛格在緊急動議中指出，德州政府採取多項新動作，進一步打壓邊境巡邏隊的巡邏及監控能力，導致邊境巡邏隊無法在緊急狀況下做出立即因應。

報導指出，普瑞洛格凌晨時分向最高法院提出緊急動議，凸顯聯邦政府對於解決問題的迫切感。司法部 上周也要求最高法院盡速推翻下級法院禁止邊境巡邏員移除德州政府設置帶刺鐵絲網的裁決。

普瑞洛格在動議裡附上照片指出，德州本周架設圍籬新措施不只包括在格蘭德河(Rio Grande River)河岸某些地點設置帶刺鐵絲網，還在距離邊境較遠的內陸地區豎立新柵欄，另外還有閘門以及軍用悍馬車(Humvee)。

普瑞洛格指出，邊境巡邏員現在已經無法進入某些美墨邊境地段，也無法監視實地狀況，德州政府基本上阻止邊境巡邏隊執行確認是否有移民需要緊急協助的任務。