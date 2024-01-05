外資在川普企業總花費名單首度曝光 中國居首位

民主黨眾議員在報告中說，川普產業接受外國政府付款，從來不曾徵求國會同意。（路透）

眾院監督委員會(House Oversight Committee)民主黨 成員完成名稱為「出售白宮」(White House For Sale)的156頁國會調查報告，列出曾於前總統川普 任內在川普名下產業消費的20個國家及國營事業，完整名單5日曝光。美國憲法禁止包括總統在內的聯邦政府官員收受外國饋贈金錢、薪酬、職務以及爵位，除非獲得國會同意，民主黨眾議員 在報告中說，川普產業接受外國政府付款，從來不曾徵求國會同意。

調查報告當中，中國政府及國營企業在川普產業花費557萬餘元，排名第一，其次為沙烏地阿拉伯的61.5萬元。完整名單與數額如下：

中國：$5,572,548

沙烏地阿拉伯：$615,422

卡達：$465,744

科威特：$303,371

印度：$282,764

馬來西亞：$248,962

阿富汗：$74,810

菲律賓：$465,744

阿拉伯聯合大公國：$65,225

剛果：$25,171

哈薩克：$23,772

泰國：$11,340

北賽普勒斯土耳其共和國：$8,800

蒙古：$8,486

黎巴嫩：$7,720

阿爾巴尼亞：$6,002

科索沃：$4,950

拉脫維亞：$2,739

土耳其：$1,894

匈牙利：$1,011

賽普勒斯：$590

調查報告指出，付款來源包括蒙古銀行(Bank of Mongolia)首長、泰國政府官員、賽普勒斯聯合國代表團成員以及黎巴嫩大使館等。民主黨眾議員在報告中寫道，由於缺乏相關資料，無法確定川普執政期間外國政府在川普產業的花費目的與具體數目。

2017年1月就職之後，川普將家族事業經營權交棒給長子及次子代管。川普集團(Trump Organization)5日並未回應新聞周刊(Newsweek)採訪要求。