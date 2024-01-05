反墮胎團體期待川普再度執政 寄望他嚴格限縮墮胎藥丸

前總統川普任內抗拒保守派壓力而未頒布全國禁止墮胎令，曾讓反墮胎團體耿耿於懷。（路透）

前總統川普 任內抗拒保守派壓力而未頒布全國禁止墮胎 令，曾讓反墮胎團體耿耿於懷。華盛頓郵報5日報導分析，如今反墮胎倡議人士已摒棄前嫌，寄望川普重新執政將嚴格限縮墮胎藥丸。

保守派倡議團體「蘇珊安東尼反墮胎美國」(Susan B. Anthony Pro-Life America)曾批評川普拒絕支持全國禁止墮胎令的立場「在道德上站不住腳」(morally indefensible)。川普上個月稱嚴格禁止墮胎的措施「很糟糕」之後，「學生支持反墮胎聯盟」(Students for Life)發動義工赴川普在邁阿密的造勢場合舉牌抗議，標語寫著「讓川普再度反墮胎」(Make Trump Pro-Life Again)。

新的一年開始，情勢儼然改變。共和黨各州初選即將陸續登場，民調一路領先的川普被看好輕鬆勝出，反墮胎陣營要角紛紛把昔日嫌隙擺在一旁，聚焦於如果川普再度贏得總統大選，對於反墮胎倡議運動可能帶來哪些影響。

「學生支持反墮胎聯盟」主席霍金斯(Kristan Hawkins)日前受訪時說：「川普是不是最堅持反墮胎的人？並不是，但他說到做到。」

去年春天曾發聲明痛批川普的「蘇珊安東尼反墮胎美國」主席丹尼法斯爾(Marjorie Dannenfelser)，近日接受華郵 訪問時則說，川普在反墮胎選民之間建立了龐大的信賴，而且川普任期是美國歷史上反墮胎運動的最重要時刻。

報導指出，反墮胎倡議領袖看好川普選情，現在已經開始預做準備，期盼川普上台後最快將於2025年限縮墮胎；華府保守派智庫傳統基金會(Heritage Foundation)研究報告指出，反墮胎倡議人士希望川普執政後，針對司法部、衛生部政策做出調整，包括重新檢討2000年獲得美國食品及藥物管理局(FDA)核准的墮胎藥丸、下令禁止透過郵寄取得墮胎藥丸等。

川普任內衛生部民權司(Office of Civil Rights)司長塞維里諾(Roger Severino)分析，現在反墮胎運動把關注焦點集中在政府主管機關可能採取哪些行動，不再像以前一昧堅持通過全國禁止墮胎令，某些反墮胎領袖私下坦承，全國禁止墮胎令的手段太過偏激，在兩黨對立的國會難以過關。