華郵分析：川普如何從期中選後聲勢受挫再次稱霸共和黨

共和黨期中選舉失利，某些黨員把責任歸咎於川普。（美聯社）

2022年期中選舉過後前總統川普 聲勢受挫，後來接連面臨多件刑事起訴。華盛頓郵報2日分析，但川普把司法究責轉化為造勢動能，競選團隊運作條理分明，有效抵擋了反對聲浪，再度稱霸共和黨 ，對照之下拜登陣營則表現疲軟。

共和黨期中選舉失利，某些黨員把責任歸咎於川普。2022年11月，川普準備於佛州海湖莊園(Mar-a-Lago)宣布角逐2024年總統大選時難掩倦容，態度勉強，宴會廳不再有昔日造勢場合的熱鬧氣氛。當時聯邦調查局(FBI)探員已經搜查過川普的海湖莊園住所，多項犯罪調查正在同步進行中。

相隔13個月後，川普在新罕布夏州造勢大會現身，台下支持者為之沸騰，川普在每一州的初選民調 都大幅領先其他對手。累計遭到91項刑事犯罪起訴的川普對支持群眾說：「我覺得這是榮譽徽章，我是為了你們才被起訴的。」

華盛頓郵報分析，川普把起訴罪名轉化為造勢動能，反對川普的共和黨勢力迄今未能打出強而有力訴求，也沒能推出足以壓倒川普的挑戰者；川普團隊政治運作比過去進步得更趨專業、更有紀律，推出一波波老謀深算的布局，例如改變比賽規則、公布支持川普的黨代表名單以及逼迫黨內要角出面為川普辯護。

選舉策略專家指出，愛阿華州、新罕布夏州等初選較早登場的州，初選經常爆黑馬或其他意料之外的結果。川普的主要兩大對手德桑提斯(Ron DeSantis)與海理(Nikki Haley)近來紛紛加大力道猛攻川普治國效率，質疑川普是否有機會贏得大選。然而，許多共和黨員認為，川普最後仍將獲得共和黨提名為2024年候選人。

報導指出，拜登競選團隊已經透露，川普的偏激政見與言論將是大選期間的攻防重點，許多民主黨員認為川普的出現有利於民主黨基本盤動員，至於川普犯罪起訴開庭之後對選舉有何影響則無法估測。

根據華盛頓郵報追蹤民調，可能參加共和黨初選投票的全國受訪選民當中，川普12月獲得61%支持度，2023年2月相同民調則為42%，德桑提斯12月支持度為12%，2023年2月時則有32%，海理12月支持度是11%，比2023年2月的5%提高許多。