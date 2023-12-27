我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

普亭向習近平承諾「將與烏打5年」 恐影響習統一計畫

美麗島民調：賴蕭支持度達4成 領先侯康11個百分點

普亭向習近平承諾「將與烏打5年」 恐影響習統一計畫

編譯徐榆涵／即時報導
俄羅斯總統普亭(右)今年3月曾向中國國家主席習近平(左)承諾，將與烏克蘭打至少五年。（美聯社）
俄羅斯總統普亭(右)今年3月曾向中國國家主席習近平(左)承諾，將與烏克蘭打至少五年。（美聯社）

日經亞洲報導，俄羅斯總統普亭今年3月曾在莫斯科一場會議上，告訴中國國家主席習近平，俄羅斯將在烏克蘭戰鬥至少五年。此訊息對中國的戰略和與俄羅斯的關係有著重大影響。

報導指出，在普亭對習近平說出這番話後，中國便根據其對歐洲的和平使命重新實施其戰略，包括5月向歐洲派遣和平特使，到幾個月後拔掉中國外交部長秦剛。

紐約時報日前報導，至少從9月起，普亭一直透過中間人表示願意在烏克蘭停火，條件是保留目前占領的領土。但也可能只是想在明年3月的總統大選前營造正走向停火甚至和平的假象，以有利選情。

日經報導指，如果俄烏戰爭持續更久，可能會影響習近平連任中國國家主席和中共總書記的計畫，以及他統一台灣與中國大陸的目標。

若烏克蘭戰爭再拖5年，由於與俄羅斯廣泛的軍事合作，中國將面臨來自西方比以往更大的壓力。讓中國本已陷入困境的經濟將受到牽連與打擊，因此向歐洲派遣和平使團的理由之一即是需要兩面下注，但此舉可能激怒俄羅斯。

而為了拉攏中國不轉變立場，普亭於是主動透露了一些資訊。俄羅斯副外交部長魯登科（Andrey Rudenko）6月25日親自赴北京向習近平告發秦剛和火箭軍高階將領遭西方滲透，導致秦剛被肅清。

此外，普亭說要在烏克蘭打五年的言論也可能影響日本軍事政策。日本已修訂其軍火出口原則，並計畫向美國出口愛國者飛彈以補充其因俄羅斯對烏克蘭的長期侵略而減少的庫存。

報導指，如果戰爭持續五年，日本可能進一步修訂其軍火出口數據的壓力，這也可能影響台灣問題。

俄羅斯 普亭 烏克蘭

上一則

一洲焦點／2023年關鍵新聞、美中間諜戰、川普再勝一城

延伸閱讀

俄艦克里米亞遭烏空襲釀死傷 普亭前顧問怪英軍援飛彈

俄艦克里米亞遭烏空襲釀死傷 普亭前顧問怪英軍援飛彈
救援中以混血女 以色列總理曾託大使捎口信給習近平

救援中以混血女 以色列總理曾託大使捎口信給習近平
俄軍稱完全控制馬林卡 普亭讚「勝仗」

俄軍稱完全控制馬林卡 普亭讚「勝仗」
紐時：普亭透過祕密管道釋和談訊息 願就目前戰線停火

紐時：普亭透過祕密管道釋和談訊息 願就目前戰線停火

熱門新聞

房價太高，永久租屋族崛起，這個趨勢正催生社區轉型。(美聯社)

不想買房、不背房貸「永久租屋族」全國崛起

2023-12-24 01:28
特斯拉位於德州的超級工廠，傳出2021年曾發生機器人攻擊工程師的事件，宛如電影情節。（路透）

特斯拉遭爆機器人攻擊工程師 目擊者曝驚險一幕

2023-12-27 13:36
中國國家主席習近平（左）11月跟美國總統拜登（右）在舊金山費羅麗莊園散步。路透

習近平在峰會期間警告拜登 北京將讓兩岸統一

2023-12-20 09:54
趕在國務卿布林肯到墨西哥洽談防堵無證移民之前，成千上萬移民沿著墨西哥公路向美國邊界進發。(美聯社)

最大移民潮來襲…上月湧入24萬無證客 本月更多

2023-12-25 09:28
新冠肺炎的新變異病毒株JN.1，正在美國聖誕假期期間快速傳布。（路透）

新冠疫情再拉警報 變異病毒株JN.1 在美聖誕假期快速散布

2023-12-24 06:27
紐約時報26日報導，前總統川普若在2024年大選勝出，2025年上台後將擴大進口關稅。（美聯社）

紐時：川普若贏得大選 2025年將擴大中國進口關稅

2023-12-26 11:43

超人氣

更多 >
房裡老「發著綠光」怪怪的 房東報案…北京偵破間諜案

房裡老「發著綠光」怪怪的 房東報案…北京偵破間諜案
特斯拉遭爆機器人攻擊工程師 目擊者曝驚險一幕

特斯拉遭爆機器人攻擊工程師 目擊者曝驚險一幕
梅蘭妮亞在哪？川普聖誕全家福流出 未見妻蹤影

梅蘭妮亞在哪？川普聖誕全家福流出 未見妻蹤影
在外遊蕩的貓吃過多少種動物？ 數量驚人「還吃過駱駝」

在外遊蕩的貓吃過多少種動物？ 數量驚人「還吃過駱駝」
遭割喉台學生過世 身中10刀 刀刀致命…教唆者是頭痛分子

遭割喉台學生過世 身中10刀 刀刀致命…教唆者是頭痛分子