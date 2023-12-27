普亭向習近平承諾「將與烏打5年」 恐影響習統一計畫

俄羅斯總統普亭(右)今年3月曾向中國國家主席習近平(左)承諾，將與烏克蘭打至少五年。（美聯社）

日經亞洲報導，俄羅斯 總統普亭 今年3月曾在莫斯科一場會議上，告訴中國國家主席習近平，俄羅斯將在烏克蘭 戰鬥至少五年。此訊息對中國的戰略和與俄羅斯的關係有著重大影響。

報導指出，在普亭對習近平說出這番話後，中國便根據其對歐洲的和平使命重新實施其戰略，包括5月向歐洲派遣和平特使，到幾個月後拔掉中國外交部長秦剛。

紐約時報日前報導，至少從9月起，普亭一直透過中間人表示願意在烏克蘭停火，條件是保留目前占領的領土。但也可能只是想在明年3月的總統大選前營造正走向停火甚至和平的假象，以有利選情。

日經報導指，如果俄烏戰爭持續更久，可能會影響習近平連任中國國家主席和中共總書記的計畫，以及他統一台灣與中國大陸的目標。

若烏克蘭戰爭再拖5年，由於與俄羅斯廣泛的軍事合作，中國將面臨來自西方比以往更大的壓力。讓中國本已陷入困境的經濟將受到牽連與打擊，因此向歐洲派遣和平使團的理由之一即是需要兩面下注，但此舉可能激怒俄羅斯。

而為了拉攏中國不轉變立場，普亭於是主動透露了一些資訊。俄羅斯副外交部長魯登科（Andrey Rudenko）6月25日親自赴北京向習近平告發秦剛和火箭軍高階將領遭西方滲透，導致秦剛被肅清。

此外，普亭說要在烏克蘭打五年的言論也可能影響日本軍事政策。日本已修訂其軍火出口原則，並計畫向美國出口愛國者飛彈以補充其因俄羅斯對烏克蘭的長期侵略而減少的庫存。

報導指，如果戰爭持續五年，日本可能進一步修訂其軍火出口數據的壓力，這也可能影響台灣問題。