中國回擊美涉疆制裁：對Kharon機構與2人採反制

中國外交部26日對美方因涉疆法案制裁實體與個人進行反制措施，宣布對1家機構與2個人進行反制。圖為新疆阿克蘇一家加工廠正搬運新採收的棉花。（路透）

對於近日美方發布涉疆年度人權報告，並對2名中國官員和3家中國企業實施制裁。中國外交部發言人毛寧26日在例行記者會上宣布，對長期蒐集涉疆敏感訊息、為美方涉疆非法制裁提供「依據」的美情報數據公司卡隆（Kharon）等1家機構；及其調查主任徐勐（Edmund Xu）、前美國高等國防研究中心研究員尼科爾·莫格雷特（Nicole Morgret）等2人採取反制措施。

毛寧表示，根據《中華人民共和國反外國制裁法》，對美國一家機構與兩人採取反制措施，具體措施為禁止上述2人入境中國（包括中國和香港、澳門特區），凍結上述公司和個人在中國境內的動產、不動產和其他各類財產，禁止中國境內的組織、個人與其進行有關交易、合作等活動。

毛寧指出，美方再次炮製散布涉疆虛假敘事，以新疆 人權問題為藉口對中方官員和企業實施非法制裁，嚴重干涉中國內政，嚴重違反國際法和國際關係基本准則，嚴重抹黑中方形象，嚴重損害中方有關官員和企業的合法權益。中方對此堅決反對、予以強烈譴責，已向美方提出嚴正交涉。

毛寧表示，再次敦促美方停止對中國的污蔑抹黑，撤銷對中方官員和企業的非法單邊制裁，停止實施所謂「維吾爾 強迫勞動預防法」等錯誤法案。如果美方一意孤行，中方必將奉陪到底。

美國務院 近期發布涉疆年度人權報告，表示中方在新疆地區持續對維吾爾等少數民族群體實施種族滅絕和反人類罪行，對兩名中國官員實施制裁。美財政部也在同一日將上述兩位官員列入「特別指定國民」（SDN）清單。意味美國實體、個人不能與之進行交易；此外，三間中國企業也因而被列入「維吾爾強迫勞動預防法」實體清單。