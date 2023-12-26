我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登警訊：決戰州賓州登記選民 從民主黨跳槽共和黨

這個工作年薪逾14萬 卻最多人想離職

中國回擊美涉疆制裁：對Kharon機構與2人採反制

記者黃雅慧／即時報導
中國外交部26日對美方因涉疆法案制裁實體與個人進行反制措施，宣布對1家機構與2個人進行反制。圖為新疆阿克蘇一家加工廠正搬運新採收的棉花。（路透）
中國外交部26日對美方因涉疆法案制裁實體與個人進行反制措施，宣布對1家機構與2個人進行反制。圖為新疆阿克蘇一家加工廠正搬運新採收的棉花。（路透）

對於近日美方發布涉疆年度人權報告，並對2名中國官員和3家中國企業實施制裁。中國外交部發言人毛寧26日在例行記者會上宣布，對長期蒐集涉疆敏感訊息、為美方涉疆非法制裁提供「依據」的美情報數據公司卡隆（Kharon）等1家機構；及其調查主任徐勐（Edmund Xu）、前美國高等國防研究中心研究員尼科爾·莫格雷特（Nicole Morgret）等2人採取反制措施。

毛寧表示，根據《中華人民共和國反外國制裁法》，對美國一家機構與兩人採取反制措施，具體措施為禁止上述2人入境中國（包括中國和香港、澳門特區），凍結上述公司和個人在中國境內的動產、不動產和其他各類財產，禁止中國境內的組織、個人與其進行有關交易、合作等活動。

毛寧指出，美方再次炮製散布涉疆虛假敘事，以新疆人權問題為藉口對中方官員和企業實施非法制裁，嚴重干涉中國內政，嚴重違反國際法和國際關係基本准則，嚴重抹黑中方形象，嚴重損害中方有關官員和企業的合法權益。中方對此堅決反對、予以強烈譴責，已向美方提出嚴正交涉。

毛寧表示，再次敦促美方停止對中國的污蔑抹黑，撤銷對中方官員和企業的非法單邊制裁，停止實施所謂「維吾爾強迫勞動預防法」等錯誤法案。如果美方一意孤行，中方必將奉陪到底。

國務院近期發布涉疆年度人權報告，表示中方在新疆地區持續對維吾爾等少數民族群體實施種族滅絕和反人類罪行，對兩名中國官員實施制裁。美財政部也在同一日將上述兩位官員列入「特別指定國民」（SDN）清單。意味美國實體、個人不能與之進行交易；此外，三間中國企業也因而被列入「維吾爾強迫勞動預防法」實體清單。

維吾爾 新疆 國務院

上一則

以色列總理內唐亞胡 提和平3條件

延伸閱讀

一貫道信徒被中國依刑法關押 台陸委會籲沒必要別赴中

一貫道信徒被中國依刑法關押 台陸委會籲沒必要別赴中
紐約聖誕節挺以哈人群對峙 霍楚籲停止仇恨

紐約聖誕節挺以哈人群對峙 霍楚籲停止仇恨
斯里蘭卡緝毒一週逮捕近15000人 人權人士批違法

斯里蘭卡緝毒一週逮捕近15000人 人權人士批違法
侯友宜主張兩岸對話先談人權 1年內重啟ECFA平台

侯友宜主張兩岸對話先談人權 1年內重啟ECFA平台

熱門新聞

房價太高，永久租屋族崛起，這個趨勢正催生社區轉型。(美聯社)

不想買房、不背房貸「永久租屋族」全國崛起

2023-12-24 01:28
中國國家主席習近平（左）11月跟美國總統拜登（右）在舊金山費羅麗莊園散步。路透

習近平在峰會期間警告拜登 北京將讓兩岸統一

2023-12-20 09:54
趕在國務卿布林肯到墨西哥洽談防堵無證移民之前，成千上萬移民沿著墨西哥公路向美國邊界進發。(美聯社)

最大移民潮來襲…上月湧入24萬無證客 本月更多

2023-12-25 09:28
前總統川普。(美聯社)

科州高等法院判決 禁止川普列名該州2024年選票

2023-12-19 18:32
新冠肺炎的新變異病毒株JN.1，正在美國聖誕假期期間快速傳布。（路透）

新冠疫情再拉警報 變異病毒株JN.1 在美聖誕假期快速散布

2023-12-24 06:27
雖然聯邦最高法院希望避免高度敏感的政治議題，但預計最高法院的九位大法官，仍必須接下裁定川普可否參選的燙手山芋。前中為首席大法官羅伯茲。(路透)

科州裁決川普不能選總統 極可能遭最高法院推翻

2023-12-21 09:48

超人氣

更多 >
威廉凱特聖誕節曬3子女燦笑照 夏綠蒂公主穩坐C位搭肩兄弟倆

威廉凱特聖誕節曬3子女燦笑照 夏綠蒂公主穩坐C位搭肩兄弟倆
星級評論／劉詩詩為「生孩子」降格 「一念關山」魔轉成「癲劇」

星級評論／劉詩詩為「生孩子」降格 「一念關山」魔轉成「癲劇」
12星座斷捨離排行：金牛就愛東西多、這星座「物品到手絕不丟」

12星座斷捨離排行：金牛就愛東西多、這星座「物品到手絕不丟」
湯姆克魯斯愛女長大有如媽媽翻版 在校內也不提老爸

湯姆克魯斯愛女長大有如媽媽翻版 在校內也不提老爸
成本高漲 紐約餐飲業掀倒閉潮…中餐館、奶茶店難倖免

成本高漲 紐約餐飲業掀倒閉潮…中餐館、奶茶店難倖免