紐時：川普若贏得大選 2025年將擴大中國進口關稅

紐約時報26日報導，前總統川普若在2024年大選勝出，2025年上台後將擴大進口關稅。（美聯社）

紐約時報26日報導，前總統川普 若在2024年大選勝出，2025年上台後將擴大進口關稅 ，川普嘗試讓美國經濟轉型，卻可能導致經濟受到衝擊，除了得罪美國盟友，恐怕還將引發全球貿易大戰；曾於川普任內擔任美國貿易代表的賴海哲(Robert Lighthizer)，如果川普再度入主白宮 ，預料將在川普第二任的貿易政策當中扮演重要角色。

報導指出，美國與中國身為全球名列前茅的兩大經濟體，彼此之間商品與服務往來去年將近7580億元，但川普如果再次執政，將透過擴大進口關稅等限縮手段讓美中貿易脫勾，例如禁止美國人前往中國投資，逐步達成全面禁止(complete ban)電子產品、鋼鐵、製藥等重要項目中國製造商品進口。

川普拋出的政見引起傳統路線派貿易專家批評。前總統布希(George W. Bush)任內的白宮國際經濟顧問普萊斯(Daniel M. Price)說，川普政策「毫無規章且不合理」。普萊斯說，後果將由美國消費者及製造商埋單，美國還將因此得罪盟友。

普萊斯分析指出，川普上一次下重手對盟友祭出關稅，還聲稱是基於國安考量，包括日本、南韓在內等美國主要貿易夥伴覺得川普可能很快就恢付理智，因此忍耐著沒有對美國商品做出報復，「這回他們將不會再有憧憬」。

聯準會經濟學家與芝加哥大學(University of Chicago)學者研究發現，川普2018年對洗衣機課徵關稅，在美國創造1800個就業機會，同時讓新的洗衣機與烘衣機價格中位數分別上漲86元、92元，換算起來創造每個就業機會的代價是81萬7000元。

賴海哲接受紐約時報訪問時回應說，支持自由貿易的學者對川普政策存有偏見，川普執政期間通膨一直保持穩定。賴海哲表示，效率、獲利與低價格都很重要，但首要目標應該是為美國民眾創造更多不需要大學學歷的製造業職缺。

紐約時報分析，川普2017年上台時，起用支持不同觀點的經濟顧問，其中包括提倡保護主義的賴海哲及納瓦羅(Peter Navarro)，還有傾向自由貿易、對關稅存有疑慮的華爾街老將，例如前白宮經濟顧問柯恩(Gary Cohn)，但現在依然留在川普身邊的經濟幕僚，清一色都是支持關稅派，賴海哲便是一例。

報導指出，川普如果再次執政並推出更加猛烈的關稅措施，在政府內部遭遇的反對聲浪將比第一次執政時減少許多。

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點