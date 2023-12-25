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民調大輸川普、銀彈耗盡… 德桑提斯愛州初選活動恐提前告終

編譯俞仲慈／綜合24日電
2024共和黨總統初選下月在愛阿華州舉行，佛州州長德桑提斯民調落後，經費不足，難以為繼，恐提早退選。圖為德桑提斯州長11月在愛州競選。(美聯社)
2024共和黨總統初選下月在愛阿華州舉行，佛州州長德桑提斯民調落後，經費不足，難以為繼，恐提早退選。圖為德桑提斯州長11月在愛州競選。(美聯社)

距離愛阿華州共和黨初選只剩三周，但佛羅里達州長德桑提斯民調仍落後前總統川普33個百分點，紐約時報24日引述其競選團隊內部消息指出，目前競選首要任務只是「讓病人感覺良好」，幾乎宣告德桑提斯選情已然壽終正寢。

據了解，德桑提斯支持率從35%高點跌至12%，連其競選顧問兼長期民調專家泰森(Ryan Tyson)也認為德桑提斯的競選活動已經結束；競選團隊一位匿名高層人士透露：「你的對手是一位前總統，你必須做到完美，而且運氣要夠好，但很不幸，我們離完美還差很遠。」

德桑提斯參選以來，安插親信包括大學同學華格納(Scott Wagner)、前幕僚長魯基斯(Adrian Lukis)以及海軍服役時室友拉克索(Adam Laxalt)進入超級政治行動委員會「永不退縮」(Never Back Down)負責督導選務，偏偏這些人缺乏選戰經驗，徒增困擾，並導致競選團隊和委員會兩派人馬發生嫌隙。

根據國家廣播公司(NBC)報導，政治行動委員會謀士羅伊(Jeff Roe)和華格納(Scott Wagner)上個月為了競選活動燒掉1億元經費，爆發口角，羅伊痛罵華格納：「你真是個混蛋。」然後兩人「差點大打出手」，隨後委員會競選主管、執行長和主席等三位高層被趕下台，羅伊也於上周離職。

而且眼看競選經費燒光，但委員會收到的小額募款尚不足100萬元，被迫放棄在愛阿華和新罕布夏約250萬元的競選廣告。

儘管德桑提斯努力造勢，是唯一走遍愛州99郡的參選人，但仍無法彌補他在初選辯論會表現欠佳的硬傷。

共和黨資深策士史蒂文斯(Stuart Stevens)直言：「德桑提斯表面上是共和黨提名勝選的大州州長，堪比雷根(Reagan)、布希(Bush)與羅穆尼(Romney)之輩，但其實是完全不同的人，因為在他身上看不到積極、人氣、樂觀等特質。」

德桑提斯 共和黨 民調

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