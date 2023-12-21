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中斷16個月 美中最高軍事官員恢復通話

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中斷16個月 美中最高軍事官員恢復通話

編譯茅毅／即時報導
美國參謀首長聯席會議主席布朗。(路透)
美國參謀首長聯席會議主席布朗。(路透)

華爾街日報（WSJ）及美聯社21日報導，參謀首長聯席會議主席布朗今日和共軍中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立舉行視訊會議，終於恢復美中軍方中斷達16個月的對話。WSJ報導認為，美中軍方恢復對話是11月舊金山「拜習會」後，兩國正試圖維持正面動能的另一跡象。

布、劉商討包括全球與區域安全在內的一連串議題，但幾位五角大廈官員在會後發布的簡短聲明中，對會議詳情三緘其口。

這是自去年8月以來，美中首次高層軍事溝通，當時北京以民主黨籍時任眾院議長裴洛西訪台而中止所有這類接觸。21日的通話也是自6日中共中央政治局委員兼中國外長王毅和國務卿布林肯通電話以來，美中再有內閣層級的溝通，

前述五角大廈聲明提到，布朗上將在會中討論美中兩軍合作負責任管控競爭的重要、避免誤判，以及保持雙方直接溝通管道暢通。他重申共軍進行實質對話的重要，以減少美中發生誤解的可能。美聯社另引述一位五角大廈匿名高官和一位美軍匿名高官報導，這場視訊會議是兩軍重要的第一步，也是美方需要和中方進行的相關討論，以免兩軍互動時出現發生誤會。

前述兩位美方高官並指稱，美國正與中國討論今後幾周與幾月在諸多層級安排一系列電話和會議，包括明年初舉行雙邊「國防政策協調對話（中方稱中美國防部工作會晤）」，還有可能在明年春季恢復美中海上軍事安全磋商機制協定在內的計畫。

儘管美方官員樂見21日布劉通話是踏出重要第一步，但五角大廈仍持續對中國在印太咄咄逼人的軍事互動表達關切，同時設法與區域內其他國家建立同盟。

在近幾年來美中緊張呈螺旋升高下，拜習會的和解只是暫時性，雙方在以哈和俄烏戰爭、台灣、中菲南海及其他許多議題上均有矛盾。一位美軍高官向華爾街日報表示，「我們已很清楚開啟和中國在最高層級溝通管道的重要」，但21日只是踏出一步，雖是重要一步，但不會是最後一步。

五角大廈 華爾街 共軍

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