我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北加大雨 氣象局發布灣區多縣市「洪水留意」宣告

WSJ：美國擬提高中國電動車、太陽能產品進口關稅

編譯黃淑玲／綜合外電
中國電動車廠比亞迪，在上個月東京車展上展示產品。 路透
中國電動車廠比亞迪，在上個月東京車展上展示產品。 路透

華爾街日報周四引述知情人士報導，美國正在考慮提高包含電動車在內的部分中國商品進口關稅，調幅目前尚未決定。關稅調高的目的在扶持美國本土乾淨能源產業，對抗從中國輸入的低價產品。

華爾街日報指出，拜登政府一直保留前任總統川普任內對大約價值3000億美元中國商品所加徵的關稅，但最近白宮與其他機關的官員又開始辯論關稅問題，希望在明年初完成已經進行了很久的關稅評估。

中國電動車目前被徵收25%的關稅，這協助防止接受補貼的中國車廠侵入美國市場。因此，如果美國對中國電動車再提高關稅，可能不會對美國消費者造成太大的立即影響。

消息來源透露，電動車之外，可能被提高關稅的中國商品為太陽能產品、電動車電池組。目前美國主要是從在東南亞進口太陽能產品，而中國仍是主要的電動車電池供應國。

拜登政府同時考慮針對沒有戰略重要性的部分中國消費品調降關稅。

最近美國政府內再討論起對中關稅議題，是因為中國國內經濟情況欠佳，使得中國輸出的低價乾淨能源產品氾濫於全球市場。美國官員擔心，即便有現行關稅保護與新的補助措施，美國相關企業生產的產品仍會無法與價格非常低的中國產品競爭。

拜登總統上個月對美國聯合汽車工會（UAW）一群會員講話時，就強調：「中國決心要以不公平貿易手段，稱霸電動車市場。但我向你們承諾，我不會讓他們得逞。」

關稅 電動車 拜登

上一則

少數裔受害…Rite Aid人臉辨識騷擾 與FTC和解 禁用5年

下一則

如何防範iPhone被盜存款 建議手機開啟防盜保護功能

延伸閱讀

禁止列名選票 兩黨高層：科州送川普「政治大禮」

禁止列名選票 兩黨高層：科州送川普「政治大禮」
科州判決後 拜登稱川普是「叛亂分子」 民主黨多同意

科州判決後 拜登稱川普是「叛亂分子」 民主黨多同意
美國與委內瑞拉換囚 釋委總統密友 抓回在逃貪汙國防承包商

美國與委內瑞拉換囚 釋委總統密友 抓回在逃貪汙國防承包商
傳習近平要求「峰會後 聲明不支持台獨」遭拜登拒絕

傳習近平要求「峰會後 聲明不支持台獨」遭拜登拒絕

熱門新聞

司法部宣布破獲一個殺豬盤集團，裡面有三位華人，騙取款項高達8000萬元。殺豬盤經常利用民眾寂寞的心理詐騙金錢，許多受害者都是華人。（路透）

跨國愛情騙局「殺豬盤」詐8000萬 加州起訴3華裔

2023-12-14 21:36
「護照制度改革暨避免積案法案」(Passport System Reform and Backlog Prevention Act)13日在兩黨國會議員全面支持下，在眾院外交委員會(House Foreign Affairs Committee)通過表決。（美聯社）

護照改革法明年初可望通過 更新護照只須30天

2023-12-15 11:34
波士頓市長吳弭，13日對誤發市府聖誕派對只限少數族裔市議員參加一事，表示誤發是「無心之過」。圖為吳弭接受世界日報專訪。（記者何卓賢／攝影）

波士頓市長吳弭辦聖誕派對 遭引議「種族隔離」

2023-12-13 23:16
拜登總統車隊17日晚間在德拉瓦州威明頓市遭一輛SUV撞上，特勤人員立刻將肇事車輛包圍，並調查駕駛。（路透）

拜登車隊在德拉瓦州遭衝撞 特勤包圍肇事車輛

2023-12-17 21:21
緬甸多地秩序混亂，政府有時也難以控制。圖為緬甸首都仰光。(路透)

遭綁架7月 中國男子逃出緬甸詐騙基地 曝光內部影像機密

2023-12-18 11:36
常常運動養成良好習慣，，飲食也必須吃的健康營養。（Pexels）

快看世界／常運動、身材好卻還是高體脂 原因出在這

2023-12-15 15:18

超人氣

更多 >
大馬女星許佳玲遭變態粉絲砍死 兇手運屍畫面曝光

大馬女星許佳玲遭變態粉絲砍死 兇手運屍畫面曝光
5步破解iPhone盜存款賣手機 慣犯全說了…這些人最好偷

5步破解iPhone盜存款賣手機 慣犯全說了…這些人最好偷
習近平在峰會期間警告拜登 北京將讓兩岸統一

習近平在峰會期間警告拜登 北京將讓兩岸統一
5000元「VIP海路」避開險峻叢林 中國偷渡客等42人失蹤

5000元「VIP海路」避開險峻叢林 中國偷渡客等42人失蹤
不准經銷商上網賣 勞力士被法國重罰1億美元

不准經銷商上網賣 勞力士被法國重罰1億美元