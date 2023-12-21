WSJ：美國擬提高中國電動車、太陽能產品進口關稅

中國電動車廠比亞迪，在上個月東京車展上展示產品。 路透

華爾街日報周四引述知情人士報導，美國正在考慮提高包含電動車 在內的部分中國商品進口關稅 ，調幅目前尚未決定。關稅調高的目的在扶持美國本土乾淨能源產業，對抗從中國輸入的低價產品。

華爾街日報指出，拜登 政府一直保留前任總統川普任內對大約價值3000億美元中國商品所加徵的關稅，但最近白宮與其他機關的官員又開始辯論關稅問題，希望在明年初完成已經進行了很久的關稅評估。

中國電動車目前被徵收25%的關稅，這協助防止接受補貼的中國車廠侵入美國市場。因此，如果美國對中國電動車再提高關稅，可能不會對美國消費者造成太大的立即影響。

消息來源透露，電動車之外，可能被提高關稅的中國商品為太陽能產品、電動車電池組。目前美國主要是從在東南亞進口太陽能產品，而中國仍是主要的電動車電池供應國。

拜登政府同時考慮針對沒有戰略重要性的部分中國消費品調降關稅。

最近美國政府內再討論起對中關稅議題，是因為中國國內經濟情況欠佳，使得中國輸出的低價乾淨能源產品氾濫於全球市場。美國官員擔心，即便有現行關稅保護與新的補助措施，美國相關企業生產的產品仍會無法與價格非常低的中國產品競爭。

拜登總統上個月對美國聯合汽車工會（UAW）一群會員講話時，就強調：「中國決心要以不公平貿易手段，稱霸電動車市場。但我向你們承諾，我不會讓他們得逞。」