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習近平在峰會期間警告拜登 北京將讓兩岸統一

編譯周辰陽／即時報導
中國國家主席習近平（左）11月跟美國總統拜登（右）在舊金山費羅麗莊園散步。路透
中國國家主席習近平（左）11月跟美國總統拜登（右）在舊金山費羅麗莊園散步。路透

美國NBC新聞20日獨家報導，根據三名現任與前任美方官員說法，在最近的舊金山美中元首峰會期間，中國國家主席習近平直率地告訴美國總統拜登，北京當局將讓兩岸統一，但還沒有決定時間表。

美方官員表示，習近平在十幾名美中官員出席的小組會議告訴拜登，中方的優先選擇是和平收復台灣，而非動用武力。

根據這些官員說法，習近平也提到美國軍方領導人的公開預測。這些美軍領導人表示，習近平計畫在2025年或2027年占領台灣，但習近平告訴拜登，他們錯了，因為他沒有設定時間表。

美方官員表示，中方官員也在峰會之前要求拜登會後發表公開聲明，表達美國支持中方跟台灣和平統一的目標，並且不支持台灣獨立，但白宮回絕了此一要求。

白宮國安會發言人拒絕置評。

報導指出，拜登跟習近平在舊金山舉行的峰會意在降低兩國緊張關係，美方官員此番爆料則提供了此前未曾報導的細節。

雖然習近平私下對拜登提出的警告，跟過去對兩岸統一的公開發言沒有明顯不同，卻引起美方官員注意，因為近來中方對台動作日益挑釁，而且台灣即將舉行總統大選。

熟悉美中兩國元首對話的官員描述，習近平直率坦承，卻不具對抗性。一位了解拜習對話的美方官員表示，「比起他一貫說的話，他的措辭沒什麼不同。他對台灣始終強硬，總是採取強硬路線」。

美方官員還表示，在舊金山峰會期間，習近平對台灣總統選舉的候選人表示關切，也注意到美方對台灣的影響力。美方官員表示，當拜登要求中方尊重台灣選舉過程時，習近平回應稱和平「好倒是好」，但中方最終需要朝向解決方案邁進。

習近平 拜登 舊金山

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