科州最高院禁川普參加初選 民主黨狂讚、共和黨批干預選舉

前總統川普。(美聯社)

科羅拉多州最高法院19日基於叛亂分子不得擔任公職，做出禁止前總統川普 參加科州2024年總統初選後，引發兩黨兩極化的反應，共和黨 批評司法干預選舉，民主黨則讚賞法院的決定。

共和黨全國代表大會主席朗娜‧麥克丹尼爾(Ronna McDaniel)在昔稱推特(Twitter)的「X平台」上發文，譴責科州「干預選舉」，稱共和黨的法律團隊「期待協助打贏官司」；科州做出裁決後，川普競選團隊發言人表示，川普將上訴至聯邦最高法院。

眾院 共和黨會議(House Republican Conference)主席斯特法尼克(Elise Stefanik)在聲明中表示，「就像其他先例，持續違法干預川普的競選活動，這將導致逆火且更加鞏固川普勝選以『拯救美國』。」

斯特法尼克可能語帶雙關，支持川普的政治行動委員會(PAC)也叫「拯救美國」(Save America)。

眾院議長強生(Mike Johnson)也表態，形容前述裁決「不過是一次毫無遮掩的黨派攻擊」。

川普的初選對手也為此抱不平，包括曾為川普盟友的新澤西州前州長克利斯蒂(Chris Christie)；克利斯蒂在新罕布夏州市政廳接受提問時表示，法院裁決「可能未臻成熟」，因為川普並未因煽動叛亂受審。

克利斯蒂表示，「我不認為川普必須被任何法院禁止參選，或不讓選民投票」，但重申他因選務繁忙而尚未仔細閱讀裁決書。

同樣角逐共和黨初選提名的企業家拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)呼籲科州也把他的名字從選票上撤除，並呼籲其他對手跟進。

眾院監督問責委員會民主黨籍資深成員拉斯金(Jamie Raskin，馬里蘭州)曾在彈劾川普的參院審判中擔任彈劾經理，他形容這項裁決「根植於法律和事實」。

另一位彈劾經理、加州民主黨眾議員劉雲平(Ted Lieu)表示，「在我看來很清楚，證據顯示川普在1月6日號召並煽動暴徒」。

不過，拉斯金也提醒這項裁決可能引發政治暴力。他說：「這就是問題所在，每當警察和檢察官追緝犯罪集團或暴力幫派，總是擔心導致進一步的暴力，美國需要準備好阻止這類情事。」