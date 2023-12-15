我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

七旬科學家退休帳戶遭詐騙掏空還得繳所得稅

吐司麵包如何存放？麵包大廠給出答案

護照改革法明年初可望通過 更新護照只須30天

記者顏伶如／即時報導
「護照制度改革暨避免積案法案」(Passport System Reform and Backlog Prevention Act)13日在兩黨國會議員全面支持下，在眾院外交委員會(House Foreign Affairs Committee)通過表決。（美聯社）
「護照制度改革暨避免積案法案」(Passport System Reform and Backlog Prevention Act)13日在兩黨國會議員全面支持下，在眾院外交委員會(House Foreign Affairs Committee)通過表決。（美聯社）

「護照制度改革暨避免積案法案」(Passport System Reform and Backlog Prevention Act)13日在兩黨國會議員全面支持下，在眾院外交委員會(House Foreign Affairs Committee)通過表決。提案人共和黨籍加州聯邦眾議員艾沙(Darrell Issa)對福斯數位新聞(Fox News Digital)表示，法案可望明年初在國會通過，送交總統簽署。

艾沙說：「其實早就應該推出，但我們花了一些時間，確認把事情做好，表決時能一致通過。」

自從疫情發生以來，護照積案日漸嚴重，國務院估計目前時程拖延在7周至10周之間。「護照制度改革暨避免積案法案」旨在讓護照處理流程所需時間能與其他國家相當，並且擴大網路申辦功能。

福斯數位新聞報導，法案內容包括聯邦政府運用新科技、改善作業流程，讓更新護照所須時間縮短到30天以內。具體措施包括國務院在2024會計年度到2026會計年度之間，每個會計年度加聘數十名約聘人員處理領事服務事項。

根據法案內容，聯邦政府未來4年內要推出以網路為主的首次申辦護照提交系統，對於低風險的護照更新案例則推出專門軟體；未來兩年內則成立一套界面平台(dashboard)，讓國會議員助理能夠查看選區民眾申辦護照的處理進度，以便透過電郵或簡訊通知民眾護照更新的作業進度，或者透過新成立的應用程式發布訊息。

根據法案規定，非黨派國會獨立監督機構「政府稽核處」(Government Accountability Office，GAO)將負責檢討護照核發作業，研議是否有改進空間，包括加強政府部門之間的合作。

國務院 聯邦政府 眾院

上一則

伊朗警告：美國國際形象與拜登選情都被加薩戰爭拖累

延伸閱讀

劍指川普？國會通過法案 禁止任何總統單方面決定退出北約

劍指川普？國會通過法案 禁止任何總統單方面決定退出北約
加快晶片製造 參院通過晶片廠豁免聯邦環評 立法還缺眾院表決

加快晶片製造 參院通過晶片廠豁免聯邦環評 立法還缺眾院表決
國會通過國防授權法案 促助台培訓軍隊

國會通過國防授權法案 促助台培訓軍隊
最低時薪漲至14元… 伊州多項新法 2024年1月1日生效

最低時薪漲至14元… 伊州多項新法 2024年1月1日生效

熱門新聞

司法部宣布破獲一個殺豬盤集團，裡面有三位華人，騙取款項高達8000萬元。殺豬盤經常利用民眾寂寞的心理詐騙金錢，許多受害者都是華人。（路透）

跨國愛情騙局「殺豬盤」詐8000萬 加州起訴3華裔

2023-12-14 21:36
波士頓市長吳弭，13日對誤發市府聖誕派對只限少數族裔市議員參加一事，表示誤發是「無心之過」。圖為吳弭接受世界日報專訪。（記者何卓賢／攝影）

波士頓市長吳弭辦聖誕派對 遭引議「種族隔離」

2023-12-13 23:16
全球報復性消費熱潮逐漸降溫，今年精品產業成長率恐縮水。圖為普拉達門市。（路透）

全球「報復性消費」退場 奢侈品爆庫存危機

2023-12-10 01:16
知名研究中國問題學者李成結束旅美，轉赴香港做研究。圖為李成2016年出席首屆美國華人大會。（中新社）

華裔學者離美 感嘆決策層不信任、「知中派」被邊緣化

2023-12-10 20:33
華爾街日報社論指出，如果烏克蘭變得像越南一樣失敗，拜登總統與共和黨都有責任。圖為拜登(前)與烏克蘭總統澤倫斯基12日準備進行記者會。(Getty Images)

華爾街日報：烏克蘭若成越南 拜登與共和黨都有責任

2023-12-14 10:55
賓州大學校長馬季爾(右)與哈佛大學校長蓋伊，5日在眾院出席有關校園內反猶太言論等處理措施，發言內容遭到眾議員批評。馬季爾9日宣布辭職。(美聯社)

3名校校長眾院作證 證詞皆由紐約著名律師事務所準備

2023-12-10 08:32

超人氣

更多 >
跨國愛情騙局「殺豬盤」詐8000萬 加州起訴3華裔

跨國愛情騙局「殺豬盤」詐8000萬 加州起訴3華裔
紐約恐迎強降雪寒冬 全市鏟雪車升級 配20年來最多清潔工

紐約恐迎強降雪寒冬 全市鏟雪車升級 配20年來最多清潔工
新冠最新變體「JN.1」襲美 聖誕節病例恐增

新冠最新變體「JN.1」襲美 聖誕節病例恐增
堪州亞裔退伍軍人搖幼女入睡猝死 妻和6子女陷困境

堪州亞裔退伍軍人搖幼女入睡猝死 妻和6子女陷困境
鎮店搖錢樹…上架網路數小時完售 好市多上季光靠它就賺1億

鎮店搖錢樹…上架網路數小時完售 好市多上季光靠它就賺1億