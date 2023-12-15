護照改革法明年初可望通過 更新護照只須30天

「護照制度改革暨避免積案法案」(Passport System Reform and Backlog Prevention Act)13日在兩黨國會議員全面支持下，在眾院外交委員會(House Foreign Affairs Committee)通過表決。（美聯社）

「護照制度改革暨避免積案法案」(Passport System Reform and Backlog Prevention Act)13日在兩黨國會議員全面支持下，在眾院 外交委員會(House Foreign Affairs Committee)通過表決。提案人共和黨籍加州聯邦眾議員艾沙(Darrell Issa)對福斯數位新聞(Fox News Digital)表示，法案可望明年初在國會通過，送交總統簽署。

艾沙說：「其實早就應該推出，但我們花了一些時間，確認把事情做好，表決時能一致通過。」

自從疫情發生以來，護照積案日漸嚴重，國務院 估計目前時程拖延在7周至10周之間。「護照制度改革暨避免積案法案」旨在讓護照處理流程所需時間能與其他國家相當，並且擴大網路申辦功能。

福斯數位新聞報導，法案內容包括聯邦政府 運用新科技、改善作業流程，讓更新護照所須時間縮短到30天以內。具體措施包括國務院在2024會計年度到2026會計年度之間，每個會計年度加聘數十名約聘人員處理領事服務事項。

根據法案內容，聯邦政府未來4年內要推出以網路為主的首次申辦護照提交系統，對於低風險的護照更新案例則推出專門軟體；未來兩年內則成立一套界面平台(dashboard)，讓國會議員助理能夠查看選區民眾申辦護照的處理進度，以便透過電郵或簡訊通知民眾護照更新的作業進度，或者透過新成立的應用程式發布訊息。

根據法案規定，非黨派國會獨立監督機構「政府稽核處」(Government Accountability Office，GAO)將負責檢討護照核發作業，研議是否有改進空間，包括加強政府部門之間的合作。