我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美：休戰協議破裂 因哈瑪斯憂女性人質獲釋後揭露遭遇

吳欣盈參選未告知家人 吳東進：連我都管不了她

美：休戰協議破裂 因哈瑪斯憂女性人質獲釋後揭露遭遇

中央社華盛頓4日綜合外電報導
國務院發言人米勒。(美聯社)
國務院發言人米勒。(美聯社)

美國官員今天表示，加薩休戰協議之所以破裂，部分原因是巴勒斯坦伊斯蘭組織哈瑪斯（Hamas）不希望以色列女性人質獲釋後揭露她們所遭受的待遇。

法新社報導，在美國和卡達斡旋下，以色列上月暫停在哈薩的攻勢，以交換哈瑪斯釋放10月7日突襲以國時挾持的約240名人質。

以色列本月1日表示，由於哈瑪斯未釋放所有遭擄的女性人質，因此恢復在加薩的軍事行動。

國務院發言人米勒（Matthew Miller）告訴媒體記者：「原因之一似乎是他們不想釋放遭到挾持的女性人質。休戰協議之所以破裂，原因是他們不希望這些婦女談論被擄期間發生在她們身上的遭遇。」

米勒以討論俘虜所受待遇的敏感性為由，拒絕透露進一步細節，僅稱美國「沒理由懷疑」哈瑪斯性暴力相關報告。

以國警方已著手蒐集10月7日哈瑪斯攻擊行動當天的性暴力證據。根據以方說法，哈瑪斯極端分子殺害了1200名以色列人，其中大多是平民。

一名高階警官最近告訴以國國會，當局進行的一項調查已取得1500多份證詞，相關指控包括輪暴等行為。

針對哈瑪斯在攻擊期間的性暴力行為，倡議團體譴責國際社會對此反應冷淡且毫無作為。

根據哈瑪斯治下的加薩衛生部，以色列10月7日以來的攻擊已造成近1萬5900名巴勒斯坦人死亡，其中約7成都是婦孺。

哈瑪斯今天則否認10月7日攻擊以國期間的強暴和性暴力事件，並駁斥這些指控是「毫無根據的謊言」。

就在哈瑪斯發表這項聲明前數日，聯合國婦女署（UN Women）表示，在以色列南部遭攻擊期間，出現大量指控「性別相關暴行的證詞」，讓該機構深感憂心。

哈瑪斯駁斥倡議團體的說法，並稱這是戰爭爆發以來，以色列所說連串謊言的一部分。

哈瑪斯 以色列 加薩

上一則

對抗氣候變遷 COP28四天內籌集逾570億美元

延伸閱讀

揚言動用「最大武力」 以軍要求加薩南部16.7萬人撤離

揚言動用「最大武力」 以軍要求加薩南部16.7萬人撤離
以軍炸北加薩學校釀50死 南下攻難民落腳處 巴人嘆無處逃

以軍炸北加薩學校釀50死 南下攻難民落腳處 巴人嘆無處逃
以色列國安局長音檔：全球追殺哈瑪斯分子

以色列國安局長音檔：全球追殺哈瑪斯分子
華爾街日報：以色列擬水淹加薩地道 逼出哈瑪斯

華爾街日報：以色列擬水淹加薩地道 逼出哈瑪斯

熱門新聞

社會安全局將於12月1日、29日發放社會安全生活補助金支票。（路透）

2張社安金支票 12月要發了 這2個日期入帳

2023-11-29 10:15
孟格之前接受CNBC專訪時說，他幾十年來都住在同一棟房子，他認為這樣對子女比較好。（美聯社）

孟格辭世／數十年只住同一棟房子 不換屋背後竟有這層涵義

2023-11-29 07:14
大通摩根執行長戴蒙表示中國發動對爭，有害世界，不利中國；若美國政府下令撤離在中國業務，他會照辦。(美聯社)

小摩CEO：如果美下令會離開中國 台爆戰事就將取消投注

2023-11-29 21:17
共和黨紐約州聯邦眾議員桑托斯遭23項罪名起訴，眾院1日將表決是否驅逐。（Getty Images）

眾院投票結果出爐 正式驅逐眾議員桑托斯

2023-12-01 11:10
中國呼吸疾病疫情持續延燒。(路透)

中國呼吸道疫情大爆發 美5參議員籲拜登 祭美中旅遊禁令

2023-12-01 22:31
中國北方流行的徽漿菌（或稱支原體）肺炎，引起關注，公衛專家提醒民眾防範。（路透）

中國黴漿菌疫情延燒 未來2-3周達高峰 美歐拉警報

2023-11-29 16:02

超人氣

更多 >
4生肖大雪至年底財運爆發：屬蛇收入超出預期 這生肖霉運掰

4生肖大雪至年底財運爆發：屬蛇收入超出預期 這生肖霉運掰
這家超市的牛肉 為何比別家便宜？

這家超市的牛肉 為何比別家便宜？
不需削皮器 大量馬鈴薯去皮有個簡單法子

不需削皮器 大量馬鈴薯去皮有個簡單法子
住免費、不繳稅…無證移民炫耀非法工作收入 影片惹議

住免費、不繳稅…無證移民炫耀非法工作收入 影片惹議
周庭爆「參觀深圳、寫感謝信」換護照 對港府投震撼彈

周庭爆「參觀深圳、寫感謝信」換護照 對港府投震撼彈