美：休戰協議破裂 因哈瑪斯憂女性人質獲釋後揭露遭遇

國務院發言人米勒。(美聯社)

美國官員今天表示，加薩 休戰協議之所以破裂，部分原因是巴勒斯坦伊斯蘭組織哈瑪斯 （Hamas）不希望以色列 女性人質獲釋後揭露她們所遭受的待遇。

法新社報導，在美國和卡達斡旋下，以色列上月暫停在哈薩的攻勢，以交換哈瑪斯釋放10月7日突襲以國時挾持的約240名人質。

以色列本月1日表示，由於哈瑪斯未釋放所有遭擄的女性人質，因此恢復在加薩的軍事行動。

國務院發言人米勒（Matthew Miller）告訴媒體記者：「原因之一似乎是他們不想釋放遭到挾持的女性人質。休戰協議之所以破裂，原因是他們不希望這些婦女談論被擄期間發生在她們身上的遭遇。」

米勒以討論俘虜所受待遇的敏感性為由，拒絕透露進一步細節，僅稱美國「沒理由懷疑」哈瑪斯性暴力相關報告。

以國警方已著手蒐集10月7日哈瑪斯攻擊行動當天的性暴力證據。根據以方說法，哈瑪斯極端分子殺害了1200名以色列人，其中大多是平民。

一名高階警官最近告訴以國國會，當局進行的一項調查已取得1500多份證詞，相關指控包括輪暴等行為。

針對哈瑪斯在攻擊期間的性暴力行為，倡議團體譴責國際社會對此反應冷淡且毫無作為。

根據哈瑪斯治下的加薩衛生部，以色列10月7日以來的攻擊已造成近1萬5900名巴勒斯坦人死亡，其中約7成都是婦孺。

哈瑪斯今天則否認10月7日攻擊以國期間的強暴和性暴力事件，並駁斥這些指控是「毫無根據的謊言」。

就在哈瑪斯發表這項聲明前數日，聯合國婦女署（UN Women）表示，在以色列南部遭攻擊期間，出現大量指控「性別相關暴行的證詞」，讓該機構深感憂心。

哈瑪斯駁斥倡議團體的說法，並稱這是戰爭爆發以來，以色列所說連串謊言的一部分。